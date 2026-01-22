Kamyonun çarptığı yaya öldü

Yayınlanma:
Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonun çarptığı Osman Aktaş (77), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İzmir-Ankara D300 kara yolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı girişinde meydana geldi.

kamyon-5.jpg

Salihli'den Kula yönüne giden E.G. yönetimindeki kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Aktaş'a çarptı.

kamyon-7.jpg

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aktaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Özel Medigüneş Hastanesi’ne kaldırıldı.

kamyon-6.jpg

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan Osman Aktaş, doktorların tüm müdahalelerine karşın yaşamını yitirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

