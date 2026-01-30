Kamyonet ve bisiklet çarpıştı: 66 yaşındaki sürücü kurtarılamadı

Yayınlanma:
Antalya'nın Serik ilçesinde, bir kamyonet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 66 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

KAMYONET İLE ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÇARPIŞTI

Olay, Antalya-Alanya D-400 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Y.E.G. idaresindeki 07 AG 0011 plakalı kamyonet ile elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki Abdulkadir İhsan çarpıştı.

YARALI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elektrikli bisiklet sürücüsü Abdulkadir İhsan, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen İhsan'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:AA

