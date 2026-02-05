Kamyon otomobile çarpıp diş polikliniğine daldı! 2 kişiyi yaralayan sürücü koşarak kaçtı

Kamyon otomobile çarpıp diş polikliniğine daldı! 2 kişiyi yaralayan sürücü koşarak kaçtı
Yayınlanma:
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği nakliye kamyonu, ilk olarak hareket halindeki otomobile çarptı, daha sonra ise 4 katlı binanın giriş katında yer alan diş polikliniğine daldı. Kazanın ardından kamyon şoförü olay yerinden kaçarken otomobil sürücüsü kadın ve oğlu yaralandı. Şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı Palmiye Meydanı mevkiinde, saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, hareket halindeki asansörlü nakliye kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kavşağa girdiği sırada refüjdeki ağaç ve yol tabelalarına çarptı.

OTOMOBİLE ÇARPIP DİŞ POLİKLİNİĞİNE GİRDİ!

Daha sonra ise hareket halinde bulunan bir otomobile çarpan kamyon, ardından 4 katlı binanın giriş katında yer alan diş polikliniğine girdi.

istanbul-buyukcekmecede-asansorlu-nak-1152039-342125.jpg

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI!

Yaşanan kazanın ardından kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

istanbul-buyukcekmecede-asansorlu-nak-1152039-342125.jpg

2 KİŞİ YARALANDI!

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile oğlu sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle iş yerinde de hasar meydana gelirken kaçan kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptıOsmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

Diş polikliniğine giren nakliye kamyonu ise, vinç ile yerinden çıkarıldı.

istanbul-buyukcekmecede-asansorlu-nak-1152038-342125.jpg

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Yaşanan kaza, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Söz konusu görüntülerde, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği asansörlü nakliye kamyonunun diş polikliniğine girdiği anlar yer aldı.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

