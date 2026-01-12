Kahramanmaraş’ta kar felaketi: Ahırlar çöktü 65 hayvan yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ta gece başlayan yoğun kar yağışı, ulaşımı aksattı ve bir ahırın çökmesiyle hayvanların can kaybına yol açan hasara neden oldu. Özellikle yüksek kesimler ile kuzey ilçelerde etkili olan yağış, Göksun ilçesinde yaklaşık 1 metre kalınlığa ulaştı.

ULAŞIMDA AKSAMA VE YARDIMLAR

Yoğun kar nedeniyle Göksun-Kayseri Karayolu'nda ulaşım kontrollü sağlanıyor. Trafik ekipleri, zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçlar ile TIR'ların geçişine izin vermiyor. Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürürken, yolda mahsur kalan bazı sürücülere Kızılay ekipleri tarafından gıda yardımı yapıldı.

Ahırdaki yangın binanın çatısına sıçradı!

Konya'da şiddetli rüzgar korkuttu: Çatı uçtu tır devrildi ahır çöktü!

3 AHIRIN ÇATISI ÇÖKTÜ, 65 HAYVAN ÖLDÜ

Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Göksun ilçesinde, üzerindeki kar yükünün ağırlığına dayanamayan 3 ahırın çatısı çöktü. Çöken ahırların altında kalan toplam 65 büyükbaş hayvan yaşamını yitirdi. Yetkililer incelemelerini sürdürüyor.