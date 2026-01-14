Kadınlardan adliye önünde eylem!

Ankara'da Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde görevli Hakim Aslı Kahraman’ın, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tarafından tabancayla vurularak yaralanmasını protesto etti. Adalet Bakanlığı önünde toplanan grup, saldırının adaletin tesis edildiği koridorlarda gerçekleşmiş olmasına sert tepki gösterdi.

Son dakika | Kadın hakimi vuran savcı tutuklandı

"ADALET ARANAN KORİDORLARDA CİNAYETE TEŞEBBÜS"

Grup adına basın açıklamasını okuyan platformun Ankara Temsilcisi Işıl Kurt, olayın vahametine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Tüm toplumun adalet aradığı, kadınların şiddete uğradığında başvurduğu o koridorlarda; adaleti sağlamakla görevli bir kişi, bir kadını öldürmeye teşebbüs etti. Bu saldırı, şiddetin ulaştığı boyutu ve yargıdaki güvenlik zafiyetini açıkça göstermektedir."

"CEZASIZLIK POLİTİKALARINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Açıklamada, kadınların yaşam hakkını tehdit eden sistemsel sorunlara ve yargıdaki cezasızlık algısına vurgu yapıldı. Kurt, kontrolsüz düzenlemelerin ve caydırıcı olmayan cezaların şiddeti beslediğini savunarak, "Sorumluluğu olan tüm kamu görevlilerinin yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Cezasızlık politikalarına ve kadınları korumayan yargı paketlerine geçit vermeyeceğiz" dedi.

SORUŞTURMA "KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"TEN SÜRÜYOR

Hakim Aslı Kahraman'ı yaralayan Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan'ın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılandığı hatırlatılan eylemde, davanın sonuna kadar takipçisi olunacağı belirtildi. Bakanlık önündeki sloganların ardından grup olaysız şekilde dağıldı.