Kadınlara laf atan adam dövülerek bıçaklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kadınlara laf atarak taciz ettiği ve alkollü olduğu iddia edilen 51 yaşındaki Şaban K., üç kişi tarafından dövülerek bıçaklandı. Olayla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

KADINLARA LAF ATAN ADAMI DÖVÜP BIÇAKLADILAR

Saat 00.30 sıralalarında alkollü olduğu iddia edilen Şaban K., kaldırımdan geçen kadınlara sözlü tacizde bulundu. Kadınları rahatsız edildiğini farkeden 3 kişi duruma tepki göstererek Şaban K.'yı döverek bıçakladı. Yaralanan adam, olay yerinden uzaklaşmaya başladıktan 300 metre sonra Halil Tufan Sokak'ta yere yığıldı.

Şaban K.’yi görenlerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Şaban K., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Hakan B. (44), Ömer S. (24) ve Ramazan B.'yi (18) yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelilerin darbı kabul ettikleri ancak bıçaklama olayını reddettikleri öğrenildi. 3 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.