Kaçakçılıkta 56 kat artış

Türkiye gümrüklerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar, dudak uçuklatan bir bilançoyu ortaya koydu. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ocak-ekim dönemini kapsayan 10 aylık süreçte toplam 89 milyar 77 milyon 588 bin 790 lira değerinde kaçak ticari eşya ve uyuşturucunun yurda girişi engellendi. Bu rakam, 2014 yılındaki verilerle kıyaslandığında 12 yılda yaklaşık 56 katlık bir artışa işaret ediyor.

EYLÜL AYINDA REKOR YAKALAMA GERÇEKLEŞTİ

Kaçakçılık faaliyetlerine karşı tütün, alkol, akaryakıt, ticari eşya ve uyuşturucu başta olmak üzere geniş çaplı operasyonlar düzenleyen Gümrük Muhafaza ekipleri, yıl boyunca yoğun bir mesai harcadı. Aylara göre dağılıma bakıldığında, en yüksek yakalama tutarı eylül ayında kaydedildi.

Ocak ayında 3 milyar 380 milyon 547 bin 263 lira, şubatta 4 milyar 16 milyon 114 bin 417 lira, martta 5 milyar 243 milyon 967 bin 270 lira, nisanda 3 milyar 892 milyon 181 bin 21 lira, mayısta 9 milyar 903 milyon 503 bin 843 lira, haziranda 9 milyar 67 milyon 104 bin 82 lira, temmuzda 6 milyar 227 milyon 150 bin 59 lira ve ağustosta 4 milyar 295 milyon 763 bin 993 lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi. Eylül ayında bu rakam 29 milyar 180 milyon 832 bin 39 liraya fırlarken, ekim ayında ise 13 milyar 684 milyon 52 bin 97 lira değerinde eşya yakalandı.

EN BÜYÜK PAY UYUŞTURUCUNUN: DEĞERİ 40 MİLYARI AŞTI

Ele geçirilen ürünlerin gruplarına göre dağılımında, maddi değeri en yüksek kalem uyuşturucu maddeler oldu. Geçen yıl 30 milyar 449 milyon 821 bin 66 lira olan yakalanan uyuşturucunun değeri, bu yılın 10 aylık döneminde 40 milyar 127 milyon 606 bin 97 liraya yükseldi.

Diğer kalemlerde ise şu rakamlar kayıtlara geçti:

Değerli maden: 26 milyar 975 milyon 928 bin 68 lira

26 milyar 975 milyon 928 bin 68 lira Araç: 5 milyar 800 milyon 899 bin 947 lira

5 milyar 800 milyon 899 bin 947 lira Çeşitli eşyalar: 4 milyar 736 milyon 997 bin 247 lira

4 milyar 736 milyon 997 bin 247 lira Tekstil: 4 milyar 444 milyon 452 bin 49 lira

4 milyar 444 milyon 452 bin 49 lira Elektronik eşya: 2 milyar 188 milyon 927 bin 253 lira

2 milyar 188 milyon 927 bin 253 lira Gıda: 1 milyar 951 milyon 159 bin 228 lira

1 milyar 951 milyon 159 bin 228 lira Tütün ve alkol: 1 milyar 28 milyon 703 bin 28 lira

1 milyar 28 milyon 703 bin 28 lira Akaryakıt: 144 milyon 985 bin 53 lira

TİCARİ EŞYADA İKİ KATA VARAN ARTIŞ

Operasyonlarda ele geçirilen "ticari eşya" kategorisindeki ürünlerin toplam değeri, ocak-ekim döneminde 48 milyar 949 milyon 981 bin 817 lira oldu. Bu rakam, 2024 yılı genelinde ele geçirilen 24 milyar 729 milyon 149 bin 21 liralık ticari eşya değeriyle kıyaslandığında yaklaşık iki katlık bir artışı ortaya koydu.

YILLARA GÖRE ÇARPICI YÜKSELİŞ: 1,5 MİLYARDAN 89 MİLYARA

Gümrüklerdeki yakalamaların maddi değeri yıllar içinde rekor seviyede arttı. Yıllık verilere göre, bu yılın 10 aylık döneminde ele geçirilen kaçak ürünlerin değeri 2022'ye göre yaklaşık 4 kat, 2016'ya göre ise yaklaşık 40 kat artış gösterdi.

Yıllara göre yakalama tutarları şu şekilde gerçekleşti:

2014: 1 milyar 584 milyon 787 bin 30 lira

1 milyar 584 milyon 787 bin 30 lira 2015: 2 milyar 687 milyon 799 bin 379 lira

2 milyar 687 milyon 799 bin 379 lira 2016: 2 milyar 632 milyon 986 bin 885 lira

2 milyar 632 milyon 986 bin 885 lira 2017: 2 milyar 536 milyon 548 bin 806 lira

2 milyar 536 milyon 548 bin 806 lira 2018: 3 milyar 34 milyon 480 bin 540 lira

3 milyar 34 milyon 480 bin 540 lira 2019: 3 milyar 165 milyon 943 bin 101 lira

3 milyar 165 milyon 943 bin 101 lira 2020: 4 milyar 403 milyon 582 bin 56 lira

4 milyar 403 milyon 582 bin 56 lira 2021: 7 milyar 749 milyon 944 bin 105 lira

7 milyar 749 milyon 944 bin 105 lira 2022: 11 milyar 960 milyon 735 bin 534 lira

11 milyar 960 milyon 735 bin 534 lira 2023: 23 milyar 73 milyon 790 bin 496 lira

23 milyar 73 milyon 790 bin 496 lira 2024: 55 milyar 178 milyon 970 bin 280 lira

2014 yılında 1,5 milyar lira seviyesinde olan yakalama değeri, 12 yıllık sürecin sonunda 56 kat artarak yaklaşık 89 milyar lira seviyesine ulaştı.