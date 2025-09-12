Kaçak silah operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Yayınlanma:
Sakarya’nın Geyve ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda; kalaşnikof, yivli keskin nişancı tüfeği, ruhsatsız tabancalar, binlerce fişek ve altın ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.G. (52), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Suçları ile Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Geyve’de Y.G.’nin ev ve evinin eklentilerinde arama yaptı.

Yapılan aramada 1 adet kalaşnikof uzun namlulu silah, 1 adet yivli keskin nişancı tüfeği, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 5 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet tabanca şarjörü, 6 bin 251 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 675 adet 45 milimetre tabanca fişeği, 58 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, 332 adet 7.62 milimetre fişek, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 299 adet av tüfeği fişeği, 3 adet 5.56 milimetre fişek, 10 adet kama ve kesici-delici alet, 23 adet ata lira ile muhtelif sayıda silah yedek parça ve tamir kitleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.G., adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
Türkiye
Mansur Yavaş'tan 'kirli operasyona' tokat gibi yanıt: 'Son kez açıklıyorum' diyerek duyurdu
Mansur Yavaş'tan 'kirli operasyona' tokat gibi yanıt: 'Son kez açıklıyorum' diyerek duyurdu
Emine ile Tuğçe'nin katilleri 3,5 yıl sonra yakalandı
Emine ile Tuğçe'nin katilleri 3,5 yıl sonra yakalandı
Kızılırmak'a uçan otomobildeki anne ve küçük oğlu öldü
Kızılırmak'a uçan otomobildeki anne ve küçük oğlu öldü