Kaçak kömür ocağında facia! 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren kaçak maden ocağını akşam saatlerinde su bastı.

KAÇAK MADEN OCAĞINDA FAİCA

Çalışma esnasında meydana gelen olayın ardından içeride mahsur kalan işçilerden Uğur Erikoğlu ile H.G., mesai arkadaşları tarafından çıkarılarak Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 32 yaşındaki Uğur Erikoğlu hayatını kaybederken, durumu ağır olan H.G.’nin tedavisi sürüyor.

Kaçak maden ocağında hayatını kaybeden işçi Uğur Erikoğlu

Acı haberi alan Erikoğlu’nun yakınları, hastane önünde büyük üzüntü yaşadı.

Kaçak üretim yapıyorlarmış! Zonguldak’ta 7 maden ocağı imha edildi

9 EYLÜL'DE MÜHÜRLENMİŞ

Öte yandan su basan kaçak ocağının jandarma ekipleri tarafından 9 Eylül 2025’te mühürlediği ve aynı yıl 26 Aralık’ta yapılan kontrolde mührün bozulmadığının görüldüğü öğrenildi.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

(DHA)