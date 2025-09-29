Kabine bugün toplanıyor! İşte gündem maddeleri…
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısının ana gündemini, Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump İle yaptığı görüşmenin ayrıntıları oluşturacak. Kabine toplantısında; Türkiye’nin F-35 programına geri dönme isteği, F-16 tedariği ve KAAN’ın motorlarına yönelik taleplerine ABD’nin verdiği karşılığın değerlendirilmesi bekleniyor.
ENFLASYON RAKAMLARI DA DEĞERLENDİRİLECEK!
Toplantıda, olası eylül ayı enflasyon rakamlarının da değerlendirilmesi beklenirken NTV'nin haberine göre; Merkez Bankası rezervleri ve faizlere ilişkin politika da toplantıda ele alınacak.
MASADA GAZZE DE KONUŞULACAK!
İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden beri Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında toplam can kaybı 65 bini aştı. Kabinede, Gazze'deki son durum ve ABD'nin ateşkes önerisi de konuşulacak.
Kaynak:NTV