Jandarma 3 bin 395 personel alacak

Jandarma 3 bin 395 personel alacak
Yayınlanma:
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, 3 bin 635 sözleşmeli subay ve astsubay alımı için başvuruları başlattı. Başvurular 9 Şubat'a kadar elektronik ortamdan yapılabilecek.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecini başlattı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre toplam 3 bin 635 sözleşmeli subay ve astsubay istihdam edilecek.

TOPLAM 3 BİN 635 PERSONEL İÇİN İLAN AÇILDI

Alımın 3 bin 395'i Jandarma Genel Komutanlığı için astsubay, 200'ü Sahil Güvenlik Komutanlığı için astsubay ve 40'ı ise yine Sahil Güvenlik için sözleşmeli subay olarak gerçekleşecek.

JANDARMA İÇİN 3 BİN 395 ASTSUBAY ALINACAK

Jandarma Genel Komutanlığına; jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık branşlarında 3 bin 164'ü erkek, 231'i kadın olmak üzere toplam 3 bin 395 astsubay alınacak.

Kar nedeniyle okula gidemeyen miniklerin karnelerini jandarma dağıttıKar nedeniyle okula gidemeyen miniklerin karnelerini jandarma dağıttı

SAHİL GÜVENLİK İÇİN 200 ASTSUBAY VE 40 SUBAY

Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise güverte, makine, ikmal, bilgi teknolojileri ve idari branşlarında 180'i erkek, 20'si kadın 200 astsubay istihdam edilecek. Ayrıca 33'ü erkek, 7'si kadın olmak üzere 40 sözleşmeli subay da Sahil Güvenlik bünyesinde görev alacak.

'Menzil' iddiası sonrası Jandarmadan açıklama: İdari süreç başlatıldı'Menzil' iddiası sonrası Jandarmadan açıklama: İdari süreç başlatıldı

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvurular, bugünden itibaren 9 Şubat saat 23.59'a kadar, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek. İlanın detaylarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr", "www.sg.gov.tr", "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" ve "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
Türkiye
Ümraniye’de araçlar birbirine girdi: 2’si ağır 3 yaralı
Ümraniye’de araçlar birbirine girdi: 2’si ağır 3 yaralı
Tırdaki düzenek ifşa oldu: 54 kilo uyuşturucu çıktı
Tırdaki düzenek ifşa oldu: 54 kilo uyuşturucu çıktı
Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem