Jandarma 3 bin 395 personel alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecini başlattı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre toplam 3 bin 635 sözleşmeli subay ve astsubay istihdam edilecek.

TOPLAM 3 BİN 635 PERSONEL İÇİN İLAN AÇILDI

Alımın 3 bin 395'i Jandarma Genel Komutanlığı için astsubay, 200'ü Sahil Güvenlik Komutanlığı için astsubay ve 40'ı ise yine Sahil Güvenlik için sözleşmeli subay olarak gerçekleşecek.

JANDARMA İÇİN 3 BİN 395 ASTSUBAY ALINACAK

Jandarma Genel Komutanlığına; jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık branşlarında 3 bin 164'ü erkek, 231'i kadın olmak üzere toplam 3 bin 395 astsubay alınacak.

SAHİL GÜVENLİK İÇİN 200 ASTSUBAY VE 40 SUBAY

Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise güverte, makine, ikmal, bilgi teknolojileri ve idari branşlarında 180'i erkek, 20'si kadın 200 astsubay istihdam edilecek. Ayrıca 33'ü erkek, 7'si kadın olmak üzere 40 sözleşmeli subay da Sahil Güvenlik bünyesinde görev alacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvurular, bugünden itibaren 9 Şubat saat 23.59'a kadar, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek. İlanın detaylarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr", "www.sg.gov.tr", "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" ve "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.