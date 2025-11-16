İzmirlilere kötü haber geldi! Profesör uyardı: Seneye de sürebilir

Yayınlanma:
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 6 Ağustos'ta başlayan planlı su kesintilerinin kasım ayının sonuna kadar uzatılması üzerine yaptığı değerlendirmede, "Bu gidişata bakarsak İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir. Güzel yağışlar olsa bile barajın sadece yüzde 15'ini doldurabiliriz" dedi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 6 Ağustos’ta başlayan planlı su kesintilerinin kasım ayının sonuna kadar süreceğini bildirdi.

zmirde-su-kesintileri-1.jpg

Barajlar sıfırı gördü İzmir'in suyu bitti! Uzman isim acı reçeteyi açıkladıBarajlar sıfırı gördü İzmir'in suyu bitti! Uzman isim acı reçeteyi açıkladı

Su kesintilerinin uzaması ve baraj doluluk oranlarının düşmeye devam etmesi üzerine TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar değerlendirmelerde bulundu.

zmirde-su-kesintileri-5.jpg

İzmirlilere kötü haber: Ay sonuna kadar uzatıldı!İzmirlilere kötü haber: Ay sonuna kadar uzatıldı!

"İZMİR'DE SU KESİNTİLERİ 2026'DA DA SÜREBİLİR"

Prof. Dr. Yaşar, Tahtalı Barajı’ndaki doluluk oranının yalnızca yüzde 1,40 olduğunu belirterek, “Bu gidişata bakarsak İzmir'de su kesintileri 2026'da da sürebilir. Güzel yağışlar olsa bile barajın sadece yüzde 15’ini doldurabiliriz. Özellikle yer altı suları artık çok derinlerden çekiliyor. 300-400 metrelerden su alıyoruz. Asıl tehlike burada; yer altı suları normalde rezerv olarak saklanır. Üst akiferlerden su çekiliyor, ama diğerleri kurak yıllara hazırlanır" ifadelerini kullandı.

zmirde-su-kesintileri-4.jpg

"BÜYÜK BİR YANLIŞ"

Prof. Dr. Yaşar, İzmir’deki kuraklığın her 15-20 yılda bir tekrar eden bir durum olduğunu vurgulayarak, “1970’lerin başı, 1992 ve 2007-2008 yılları çok kurak geçti. 2020’den sonra ciddi bir kuraklığın geleceğini sık sık dile getirdik ve planların buna göre yapılmasını önerdik. Barajlar doluyken bile İzmir suyun yüzde 55’ini yer altından çekiyordu. Bu büyük bir yanlış ve şu anda Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanıyoruz. Yer altı sularından ve çok derinlerden su çekmek büyük enerji gerektiriyor ve ilerleyen dönemde daha fazla enerji harcamamız gerekecek" dedi.

zmirde-su-kesintileri-3.jpg

"CİDDİ BİR TASARRUF SAĞLANIYOR"

İZSU’nun planlı kesintileri kapsamında, ağustos ayından bu yana suyun saat 23.00 ile 05.00 arasında verilmediğine dikkati çeken Prof. Dr. Yaşar, bu kesintiler sayesinde günlük 70-80 bin metreküp su tasarrufu sağlandığını belirterek, "Gece suyu kim kullanıyor?' diye düşünenler oldu ama böylelikle ciddi bir tasarruf sağlanıyor" diye konuştu.

Kaynak:DHA

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Türkiye
Ormanda toplayıp kilosunu 400 liradan satıyorlar
Ormanda toplayıp kilosunu 400 liradan satıyorlar
Giresun’da kan donduran olay! Trafik kazasından sonra çıkan kavgada dövülerek öldürüldü
Giresun’da kan donduran olay! Trafik kazasından sonra çıkan kavgada dövülerek öldürüldü
Tokat’ta yürekleri ısıtan anlar! Bahçesine giren tilkileri besledi
Tokat’ta yürekleri ısıtan anlar! Bahçesine giren tilkileri besledi