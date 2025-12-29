İzmir'e yılın ilk karı düştü

İzmir'e yılın ilk karı düştü
Yayınlanma:
Yüksek kesimlerde görülen kar, İzmir’de mevsim normallerinin sertleştiğini ilan etti. Karın erimesiyle ortaya çıkan soğuk hava dalgası, yerini yarın şiddetli yağışa bırakmaya hazırlanıyor.

Ege’nin kıyı şeridindeki İzmir'in ılıman iklimin aksine, gece yarısı Bornova’nın yüksek yamaçlarında sessiz ve keskin bir atmosfer değişikliği yaşandı. İlçenin Beşyol, Sarnıç ve Kurudere mahallelerinde sabahın ilk ışıklarıyla pencerelerini açan vatandaşlar, kentin alışıldık gri silueti yerine, binaların çatılarını ve park halindeki araçları kaplayan beyaz bir örtüyle karşılaştı.

Bu manzara, sadece görsel bir değişiklik değil, aynı zamanda kışın ekonomik ve fiziksel ağırlığını hissettiren mevsimsel döngünün İzmir kapılarına dayandığının somut bir ilanıydı.

69524983a054e9e8b2056dd7.jpg

KISA SÜREN GÖRSELLİK

Mevsimin ilk karı, sadece Bornova’nın sırtlarında değil, kentin tarım ve hayvancılık merkezi Ödemiş’in Bozdağ mevkiinde de kendini gösterdi. Ancak kar yağışı, kalıcı bir beyazlıktan ziyade, geçici bir sahne olarak kaldı.

Yağışın etkisini kısa sürede yitirmesiyle birlikte, geriye kartpostallık görüntülerden çok, kent genelinde hissedilen keskin bir soğuk hava dalgası kaldı. Yüksek kesimlerdeki bu ani ısı düşüşü, enerji maliyetlerinin ve ısınma ihtiyacının gündemin ilk sırasına yerleştiği şu günlerde, İzmirli haneler için kışın sert yüzünü hatırlatan ilk ciddi uyarı niteliğindeydi.

69524983a054e9e8b2056dce.jpg

METEOROLOJİK TAKVİM

Beyaz örtünün yerini soğuk havaya bırakması, atmosferik hareketliliğin sadece başlangıcıydı. Meteoroloji verilerine göre, kent yeni bir yağış sisteminin etkisi altına girmeye hazırlanıyor.

Yarın öğle saatlerinden itibaren başlaması öngörülen sağanak yağışın, Çarşamba günü öğle saatlerine kadar aralıksız devam etmesi bekleniyor.

Sibirya'dan gelen kar okulları tatil ettirdi: 9 il için 'kuvvetli' uyarı yapıldıSibirya'dan gelen kar okulları tatil ettirdi: 9 il için 'kuvvetli' uyarı yapıldı

Mevsimin bu ilk ciddi provası, İzmirli vatandaşlar için şemsiyelerin açılacağı, kombi derecelerinin yükseleceği ve kentin meteorolojik gerçekleriyle yüzleşeceği 48 saatlik bir dilimi işaret ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Türkiye
İşte öldürülen teröristin sosyal medya paylaşımları: İntikam yemini etmiş
İşte öldürülen teröristin sosyal medya paylaşımları: İntikam yemini etmiş
Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ve 2 şüpheli adliyede
Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ve 2 şüpheli adliyede
Yalova'da IŞİD gerçeği! Sahte belge fabrikasından milyarlık para trafiğine
Yalova'da IŞİD gerçeği! Sahte belge fabrikasından milyarlık para trafiğine