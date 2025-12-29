İzmir'e yılın ilk karı düştü

Ege’nin kıyı şeridindeki İzmir'in ılıman iklimin aksine, gece yarısı Bornova’nın yüksek yamaçlarında sessiz ve keskin bir atmosfer değişikliği yaşandı. İlçenin Beşyol, Sarnıç ve Kurudere mahallelerinde sabahın ilk ışıklarıyla pencerelerini açan vatandaşlar, kentin alışıldık gri silueti yerine, binaların çatılarını ve park halindeki araçları kaplayan beyaz bir örtüyle karşılaştı.

Bu manzara, sadece görsel bir değişiklik değil, aynı zamanda kışın ekonomik ve fiziksel ağırlığını hissettiren mevsimsel döngünün İzmir kapılarına dayandığının somut bir ilanıydı.

KISA SÜREN GÖRSELLİK

Mevsimin ilk karı, sadece Bornova’nın sırtlarında değil, kentin tarım ve hayvancılık merkezi Ödemiş’in Bozdağ mevkiinde de kendini gösterdi. Ancak kar yağışı, kalıcı bir beyazlıktan ziyade, geçici bir sahne olarak kaldı.

Yağışın etkisini kısa sürede yitirmesiyle birlikte, geriye kartpostallık görüntülerden çok, kent genelinde hissedilen keskin bir soğuk hava dalgası kaldı. Yüksek kesimlerdeki bu ani ısı düşüşü, enerji maliyetlerinin ve ısınma ihtiyacının gündemin ilk sırasına yerleştiği şu günlerde, İzmirli haneler için kışın sert yüzünü hatırlatan ilk ciddi uyarı niteliğindeydi.

METEOROLOJİK TAKVİM

Beyaz örtünün yerini soğuk havaya bırakması, atmosferik hareketliliğin sadece başlangıcıydı. Meteoroloji verilerine göre, kent yeni bir yağış sisteminin etkisi altına girmeye hazırlanıyor.

Yarın öğle saatlerinden itibaren başlaması öngörülen sağanak yağışın, Çarşamba günü öğle saatlerine kadar aralıksız devam etmesi bekleniyor.

Sibirya'dan gelen kar okulları tatil ettirdi: 9 il için 'kuvvetli' uyarı yapıldı

Mevsimin bu ilk ciddi provası, İzmirli vatandaşlar için şemsiyelerin açılacağı, kombi derecelerinin yükseleceği ve kentin meteorolojik gerçekleriyle yüzleşeceği 48 saatlik bir dilimi işaret ediyor.