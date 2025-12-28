İzmir'deki operasyonda yeni gelişme: Gözaltı sayısı 9'a yükseldi!

İzmir'deki operasyonda yeni gelişme: Gözaltı sayısı 9'a yükseldi!
Yayınlanma:
İzmir'de İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik operasyonda gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

İzmir’de İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne düzenlenen zimmet operasyonunda gözaltı sayısı yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı zimmet soruşturması kapsamında, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ne üye olan mağdurların zarara uğratıldıkları ve kooperatif içinde de iç usulsüzlükler tespit edildiği belirtildi.

Son dakika! İzbeton soruşturmasında eski İzmir il başkanı Şenol Aslanoğlu gözaltına alındıSon dakika! İzbeton soruşturmasında eski İzmir il başkanı Şenol Aslanoğlu gözaltına alındı

11 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTINA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında aralarında eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun yanı sıra kooperatifin yönetim kurulu başkanı, denetim kurulu üyeleri ve taşeron firma yetkililerinin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi.

Dün Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında bugün 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 9’a yükseldi.

Şüphelilerin İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Diğer 2 şüphelinin da yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

ASLANOĞLU EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Şenol Aslanoğlu, İZBETON'a yönelik devam eden kooperatif davasında tutuklanmış, ekim ayında görülen davada ev hapsi adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Türkiye
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Asgari ücret protestolarına katılmıştı: CHP’li isim tutuklandı
Asgari ücret protestolarına katılmıştı: CHP’li isim tutuklandı