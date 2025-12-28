İzmir'deki operasyonda yeni gelişme: Gözaltı sayısı 9'a yükseldi!

İzmir’de İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne düzenlenen zimmet operasyonunda gözaltı sayısı yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı zimmet soruşturması kapsamında, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ne üye olan mağdurların zarara uğratıldıkları ve kooperatif içinde de iç usulsüzlükler tespit edildiği belirtildi.

Son dakika! İzbeton soruşturmasında eski İzmir il başkanı Şenol Aslanoğlu gözaltına alındı

11 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTINA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında aralarında eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun yanı sıra kooperatifin yönetim kurulu başkanı, denetim kurulu üyeleri ve taşeron firma yetkililerinin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi.

Dün Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında bugün 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 9’a yükseldi.

Şüphelilerin İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Diğer 2 şüphelinin da yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

ASLANOĞLU EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Şenol Aslanoğlu, İZBETON'a yönelik devam eden kooperatif davasında tutuklanmış, ekim ayında görülen davada ev hapsi adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.