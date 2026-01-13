İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Binlerce hap ele geçirildi

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik yürüttükleri saha çalışmaları kapsamında şüpheli bir aracı takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından uygun noktada durdurulan otomobilde detaylı arama yapıldı.

REKOR MİKTARDA SEVKİYAT ENGELLENDİ

Yapılan aramalarda, otomobilin çeşitli bölmelerine gizlenmiş halde toplam 8 bin adet uyuşturucu hap bulundu. Ele geçirilen maddelerin piyasaya sürülmeden yakalanması, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bölgedeki önemli bir sevkiyatın önünü kesmiş oldu.

Kazdağları'nda 4 kişi mahsur kaldı: Ekipler seferber oldu

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Operasyon sırasında gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanan şüpheli, cezaevine teslim edildi.