İzmir’de otomobilin çarptığı avukat kurtarılamadı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde trafik kazasında bir avukat hayatını kaybetti. Olay, ilçenin Ocaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

ARACIN ÇARPTIĞI AVUKAT AĞIR YARALANDI

Edinilen bilgilere göre, 52 yaşındaki B.Y. idaresindeki 35 MCC 08 plakalı otomobil, karşıya geçmekte olan 38 yaşındaki avukat Taylan Hallıoğlu'na çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Hallıoğlu ağır yaralandı.

HASTANEDEKİ MÜDAHALELER YETERLİ OLMADI

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taylan Hallıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü B.Y., olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gerekli işlemlerin yürütüldüğü öğrenildi.