İzmir’de otomobilin çarptığı avukat kurtarılamadı

İzmir’de otomobilin çarptığı avukat kurtarılamadı
Yayınlanma:
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir otomobilin çarptığı avukat Taylan Hallıoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde trafik kazasında bir avukat hayatını kaybetti. Olay, ilçenin Ocaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

ARACIN ÇARPTIĞI AVUKAT AĞIR YARALANDI

Edinilen bilgilere göre, 52 yaşındaki B.Y. idaresindeki 35 MCC 08 plakalı otomobil, karşıya geçmekte olan 38 yaşındaki avukat Taylan Hallıoğlu'na çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Hallıoğlu ağır yaralandı.

Servisin çarptığı yaya öldü: İzlemek için duranlar zincirleme kaza yaptıServisin çarptığı yaya öldü: İzlemek için duranlar zincirleme kaza yaptı

HASTANEDEKİ MÜDAHALELER YETERLİ OLMADI

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taylan Hallıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Fatih’te İETT otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandıFatih’te İETT otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü B.Y., olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gerekli işlemlerin yürütüldüğü öğrenildi.

Kaynak:AA

En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
Türkiye
Sokak ortasında dehşet! Boşanma aşamasında olduğu 7 çocuğunun annesini vahşice katletti
Sokak ortasında dehşet! Boşanma aşamasında olduğu 7 çocuğunun annesini vahşice katletti
Bursa'da korkutan bina yangını: Çatısı alev aldı
Bursa'da korkutan bina yangını: Çatısı alev aldı
Motosikletiyle tek teker yapan sürücüye ceza yağdı: Ehliyetine el konuldu
Motosikletiyle tek teker yapan sürücüye ceza yağdı: Ehliyetine el konuldu