İzmir’de dehşet: Eşini vurup rehin aldı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde aile içi tartışma kanlı bitti. C.U. (40), tartıştığı eşi Ç.U.’yu tabancayla bacağından vurduktan sonra otomobile bindirip rehin aldı.

Olay, Cengiz Mahallesi’ndeki Ekrem Akurgal Yaşam Parkı’nda yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri şüphelinin aracını kısa sürede takibe aldı. 1636 Sokak’ta durdurulan C.U., polisin ikna çabaları sırasında silahı önce başına dayadı, ardından kendini bacağından vurdu.

Adresler farklı ölenler aynı: Diyarbakır'da kadın cinayeti

Antalya'da kadın cinayeti: Eski eşini eşarbı ile boğdu

Polis ekipleri şüpheliyi ikna ederek tabancasını teslim alırken, sağlık ekipleri de yaralı çifti hastaneye kaldırdı. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tedavisinin ardından C.U. gözaltına alındı.