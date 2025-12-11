İzmir'de büyük keşif: 2200 yıllık baş kime ait?

İzmir'deki Metropolis Antik Kenti'ndeki kazılarda, Helenistik Dönem'e ait 2 bin 200 yıllık mermer tanrıça başı bulundu.

Metropolis Antik Kenti'ndeki kazıların 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında sürdüğünü belirten, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek, şu ifadeleri kullandı:

"Antik kentte düzenleme, uygulama, restorasyon ve konservasyon, kazı çalışmaları ile birlikte eş zamanlı devam ediyor. Metropolis Antik Kenti'nde son zamanlarda önemli bir kamu binasında çalışıyoruz. Burası 'Agora' olabileceğini düşündüğümüz ticaret yapısı. Çok zengin buluntular ortaya çıkıyor. Son olarak Helenistik Dönem'e ait bir tanrıça başı bulduk. Bu, mermerden yontulmuş, bir heykelin baş kısmı. Bizim için önemli bir eser.

Çünkü Helenistik Dönem'e ait heykelcilikle ilgili hem teknik hem de estetik bakımından önemli bilgiler veriyor. Kazı yaptığımız alan Roma Dönemi'nde inşa edilmiş bir yapı. Ancak Helenistik Dönem'e ait malzemeler kullanılmış. Burada daha önce keşfettiğimiz birçok buluntu, bunu gösteriyor. Bu heykel de büyük ihtimalle Helenistik Dönem'de meclis yapısı ve çevresinde yer alan, anıtsal onurlandırma heykelleri ile birlikte sergileniyordu. Heykel günümüzden 2 bin 200 yıl öncesine tarihlendirilebilir."