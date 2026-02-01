İzmir'de 28 yıldan fazla cezası olan firari yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, uzun süredir kasten öldürme suçundan aranan ve 28 yıldan fazla kesinleşmiş cezası olan bir firari, kaldığı adrese yönelik yapılan polis operasyonuyla ele geçirildi.

FİRARİNİN SAKLANDIĞI ADRES TESPİT EDİLDİ OPERASYON YAPILDI

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmaları kapsamında bir operasyon düzenledi. Operasyonda, Cumhuriyet Mahallesi'nde tespit edilen bir adrese baskın yapıldı.

KESİNLEŞMİŞ 28 YIL 4 AY HAPİS CEZASI VARDI

Adreste saklandığı belirlenen ve M.S. (37) olarak tanımlanan şahıs, kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 28 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir firariydi. M.S.'nin yaklaşık bir yıldır arandığı öğrenildi.

ADLİ MAKAMLARA TESLİM EDİLDİ

Yapılan operasyonla yakalanan M.S., gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.