İzmir'de 28 yıldan fazla cezası olan firari yakalandı

İzmir'de 28 yıldan fazla cezası olan firari yakalandı
Yayınlanma:
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kasten öldürme suçundan 28 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve bir yıldır aranan firari, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, uzun süredir kasten öldürme suçundan aranan ve 28 yıldan fazla kesinleşmiş cezası olan bir firari, kaldığı adrese yönelik yapılan polis operasyonuyla ele geçirildi.

FİRARİNİN SAKLANDIĞI ADRES TESPİT EDİLDİ OPERASYON YAPILDI

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmaları kapsamında bir operasyon düzenledi. Operasyonda, Cumhuriyet Mahallesi'nde tespit edilen bir adrese baskın yapıldı.

Uğur Mumcu'nun ağabeyi konuştu! Suikastta 'MOSSAD' şüphesini anlattı... Bombayı koyan 33 yıldır firariUğur Mumcu'nun ağabeyi konuştu! Suikastta 'MOSSAD' şüphesini anlattı... Bombayı koyan 33 yıldır firari

KESİNLEŞMİŞ 28 YIL 4 AY HAPİS CEZASI VARDI

Adreste saklandığı belirlenen ve M.S. (37) olarak tanımlanan şahıs, kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 28 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir firariydi. M.S.'nin yaklaşık bir yıldır arandığı öğrenildi.

Palmiye Sitesi davasında 3 yıl: Bir müteahhit mahkum diğeri firariPalmiye Sitesi davasında 3 yıl: Bir müteahhit mahkum diğeri firari

ADLİ MAKAMLARA TESLİM EDİLDİ

Yapılan operasyonla yakalanan M.S., gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak:DHA

Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Türkiye
AKP'nin 'halkı soyma' planını açıkladı: CHP'li Yavuzyılmaz'dan özelleştirme tepkisi
AKP'nin 'halkı soyma' planını açıkladı: CHP'li Yavuzyılmaz'dan özelleştirme tepkisi
Heyelandan kaçan kepçe operatörü uçuruma yuvarlandı
Heyelandan kaçan kepçe operatörü uçuruma yuvarlandı
Boğaz'da sürüklenen kuru yük gemisi kurtarıldı
Boğaz'da sürüklenen kuru yük gemisi kurtarıldı