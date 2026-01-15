İzmir açıklarında 67 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 14 Ocak’ta saat 12.35 civarında Menderes ilçesi açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Botu KB-89, hareket halinde bulunan bir fiber tekneyi durdurdu.

Teknede 3'ü çocuk olmak üzere 11 düzensiz göçmen yakalandı.

SÜRÜKLENEN BOTTAN 39 KİŞİ KURATIRILDI

Aynı gün saat 23.45’te ise Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu ve motor arızası nedeniyle sürüklendiği belirtilen lastik bottan da yardım talebinde bulunuldu.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Botları TCSG-4, KB-118 bölgeye sevk edildi. Sürüklenen lastik botta,16'ı çocuk olmak üzere 39 kaçak göçmen kurtarıldı.

BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aynı gün saat 09.20’de de Karaburun ilçesi açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Botu KB-4507 tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu.

Botta bulunan 6'sı çocuk 17 düzensiz göçmen ekipler tarafından karaya çıkarılırken, olayla bağlantısı olduğu düşünülen bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği, şüpheli hakkında ise adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.