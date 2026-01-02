İzmir'de 74 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

İzmir’in Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında 7 çocuğun da bulunduğu toplam 74 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı operasyonlara ilişkin internet sitesinden bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildiği belirtildi.

DİKİLİ'DE 7'Sİ ÇOCUK 50 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Açıklamada, ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 7'si çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandığı bilgisi yer aldı.

Bir diğer operasyonun ise Menderes açıklarında yapıldığı kaydedildi.

Menderes açıklarında ise Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Urla’da 14’ü çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı

MENDERES AÇIKLARINDA 24 DÜZENSİZ GÖÇMEN KARAYA ÇIKARILDI

Bölgeye sevk edilen ekipler, bottaki 24 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.