Urla’da 14’ü çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Urla ilçesinde 14’ü çocuk olmak üzere 39 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi, kara üzerinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 14’ü çocuk 39 düzensiz göçmen ile insan kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. İnsan kaçakçılığı şüphelisiyle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.