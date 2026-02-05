İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 5 Şubat 2026 Perşembe günü kent genelinde bazı ilçelerde planlı bakım, onarım ve ana boru arızaları ile enerji kaynaklı sorunlar nedeniyle su kesintileri uygulanacağını duyurdu. Kesintilerin, çalışmaların tamamlanmasının ardından kademeli olarak sona ermesi öngörülüyor.

Müjde! Yağışlar İzmir’e can suyu oldu

KONAK’TA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Konak ilçesinde Alsancak, İsmet Kaptan ve Kültür mahallelerinde suların 08:50–09:50 saatleri arasında yaklaşık 1 saat süreyle kesileceği bildirildi; bu kesinti sayaç bakımı nedeniyle yapılacak.

TİRE’DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Tire ilçesi Dağdere bölgesinde ise 04 Şubat 18:30’dan 05 Şubat 10:00’a kadar yaklaşık 16 saat sürecek bir su kesintisi planlanıyor. İZSU, vatandaşların olası mağduriyetleri önlemek için tedbirli olmalarını ve kesintilerden etkilenecek mahalleleri takip etmelerini tavsiye etti.