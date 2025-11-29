İZBETON davasında ara karar açıklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin muhtelif cins ve miktarlarda iş makinesi ve araç kiralama hizmet alımı işlerinde, zincirleme şekilde "edimin ifasına fesat karıştırıldığı" iddiasıyla aralarında İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz'ın da bulunduğu 56 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması sonar erdi.

İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Aliağa Aliağa Şakran Cezainfaz Kurumu’nda beş günde görülen ilk duruşmanın son gününde sanık avukatlarının savunmaları alındı. Yaklaşık 14 saat süren duruşmada savunmaların ardından mahkeme hakimi ara kararı açıkladı.

"TEFTİŞ RAPORU HAZIRLANSAYDI SANIKLARIN ÇOĞU BURADA OLMAZDI"

Duruşmada savunma yapan Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel müdafi Ercan Demir, şunları söyledi:

“Bir şekilde bu süreç, İZBB tarafından sekteye uğratıldı. Bir denetim yapıldı. İki denetim mekanizması vardır. Birincisi iç denetim, ikincisi de teftiş kurulunun denetimi. İç denetim, yapılan bir işle ilgili belediye başkanının isteğiyle yapılır. İç denetim yapılması mutlak suretle yargıya gidileceği anlamına gelmez. Büyükşehir, iç denetim sonrasında teftiş denetimi yapmadan cumhuriyet savcılığına gitmiştir. Eğer teftiş raporu hazırlansaydı buradaki sanıkların çoğu burada olmazdı. Ayrıca 4483 sayılı kamu görevlilerinin yargılanmasına ilişkin kanun, bu kişilerin yargılanmasının izne tabi olduğunu söyler. Bu bağlamda durdurma kararı vermenizi talep ediyorum.”

“DOSYA, YETKİSİZ RAPORLAMAYLA BAŞLADI”

Davaya konu araç kiralama ihalesinde ‘mevzuata’ dikkat çeken Demir, şöyle devam etti:

“Burada bir araç kiralama ihalesi var. İZBETON bunu almış. Taahhüt ettiği sayıdaki aracı İZBB’ye temin ederken bu araçların maliki olma şartı yoktur. Bu mevzuatı bilmeyen kişilerce düzenlenen bir raporla iddianame düzenlendi. Bu dosya, eksik soruşturma, yetkisiz raporlamayla başlamıştır. Bu nedenle yetkin kişilerce bilirkişi raporu hazırlanmasını ve müvekkilimin adli kontrol şartının kaldırılmasını talep ediyorum”

"HERHANGİ BİR SUÇ DUYURUSU YOK"

Duruşmada ayrıca İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın avukatı Halil Çağlar Akbulut da savunma yaptı. Akbulut, ‘araç kiralamanın’ alt yüklenici sayılıp sayılmayacağı konusunda Sayıştay ve Kamu İhale Kanunu’nun işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Sayıştay’ın bu konuda herhangi bir suç duyurusu yok. Araç kiralama denilen şeyin Sayıştay ve Kamu İhale Kanunu’na göre alt yüklenici olmayacağı belirtilmiştir. Eylem alt yüklenici değil, araç kiralamaktır. Araç kiralama, alt yüklenicilik değildir. Kamu İhale Kurumu bunu söylemiştir. ‘Enimin ifasına fesat karıştırma’ konusunda edimin ifasını birebir yerine getiren kişi müvekkilim değildir. Suç kastı yoktur. Kaldı ki araçların ruhsatları büyükşehire gönderilmiştir. İddianame bile hazırlanmaması gerekirken müvekkilim önce tutuklanmış sonra da adli kontrolle tahliye edilmiştir. Ortada suçun maddi unsuru ve suç şüphesi yoktur. Adli kontrolünün kaldırılmasını talep ediyorum.”

"HİLELİ DAVRANIŞ YOKSA SUÇ DA YOKTUR"

Mahkemede savunma yapan Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz'ın avukatı Eren Toprak, şunları söyledi:

“Edimin ifasına fesat karıştırma suçu için hileli davranıl gerekir. Hileli davranış yoksa suç da yoktur. İddianamede hileyle ilgili ne tespit edildi diye baktım. Mevzuat atıfları dışında bu kelime hiç kullanılmamış. Sanıklar 20 günün üzerinde alıkonuldu ama iddianamede hileyle ilgili tek kelime yok. Hileyi ortaya koyacak bir şey de yok. Burada iddia makamı hile bulamadıysa suç da yoktur. Bilirkişi raporuna gerek bile olmadan beraat kararı verilmeli. Ayrıca ‘alt yüklenici2 deniliyor. İZBETON alt yükleniciyle çalışmamıştır. İşin sonunda alt yüklenici belgesi düzenlenmemiştir. Yani Kamu İhale Kanunu’nun alt yüklenici tanımı oluşmamış. Kaldı ki alt yüklenici olsa bile bu en fazla sözleşme ihlali olur. Müvekkilimin ihale şartnamesine aykırı ödeme yaptığı iddia ediliyor. Söz konusu ihale şartnamede, ödemenin motor saatine bakılarak yapılır yazıyor. İddia arvento araç kayıt sistemine göre ödeme yapılmadı diyor. Öyle yapsalardı sorun olurdu zaten. Tartışılması gereken şey hile. Hile kelimesinin yer almadığı iddianame kabul edilemez”

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU TALEP EDİLDİ

Sanık avukatları, memur statüsünde olan sanıkların yargılanması için 4483 sayılı kanun gereği Adalet Bakanlığı’ndan izin alınması gerektiğini belirterek bu yönde taleplerini ilettiler. Avukatlar ayrıca, bilirkişi raporunun “hatalı” düzenlenen iç denetim raporuna dayanarak hazırlandığı gerekçesiyle yeni bir bilirkişi raporunun hazırlanmasını talep ettiler.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında aralarında Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz'ın bulunduğu 14 sanığın davalara gelme zorunluluğunun kaldırılması, mevcut delil durumu gözetilerek sanıklara uygulanan adli kontrol tedbirinin devamını talep etti. Savcı ayrıca, emekli Sayıştay uzmanlarından oluşan bir heyet tarafından sanıkların kusur ve sorumluluklarının tespiti amacıyla yeni bilirkişi raporu düzenlenmesi ve bir kısım sanıklar hakkında talep edilen dosya tefriki taleplerinin reddedilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mütalaanın ardından avukatlar, yeni bilirkişi raporunun emekli Sayıştay uzmanlarınca değil üniversitelerin uzman kadrolarınca hazırlanmasını talep etti.

HAKİM ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Mahkeme hakimi ara kararın açıklanması öncesinde duruşma boyunca şahsına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Hakim, "Yargılamanın 5 gün olması konusunda çok eleştirildi. Soruşturmalarda şahsıma yönelik çok çirkin ifadeler kullanıldı. Herkesi tek tek dinledim. Bu konudaki Yargıtay ve Bölge Mahkemesi kararlarını inceledim. SEGBİS kayıtlarına bakacağız. Suç unsuru teşkil eden durumlarsa varsa gerekli başvuruları yapacağız. Sanıkları ve müdafileri dinlemediğim iddia edildi. Bu kadar ön yargılı olmayın. Tetikçi gibi ifadeler kullanıldı” dedi.

HAKİM ARA KARARI AÇIKLADI

Mahkeme hakimi, konuşmasının ardından ara kararını açıkladı. Hakim; sanık müdafilerinin durma, tefrik ve soruşturma izni taleplerinin reddine, sanıkların görev durumlarını bildirinin belgelerin teminine, Sayıştay ve kamu ihale uzmanlarından oluşacak 3 kişilik heyetin yeni bilirkişi raporu hazırlamasına ve bu heyetin ayrıca kamu zararı olup olmadığını belirlemesi, iddianameden Eylem1 ve Eylem2 olarak yer alan ihalelere yönelik Sayıştay raporlarının temini için müzekkere yazılmasına hükmetti.

Hakim ayrıca, her bir sanığın adli kontrol tedbirinin devam etmesi yönünde karar açıkladı.

Duruşma, 17 Nisan 2026 tarihine ertelendi.