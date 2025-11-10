İYİ Parti Atatürk'ü hem lokma dağıtarak hem de mevlit okutarak andı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, beraberindeki Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri ile birlikte Anıtkabir'e çıkan Anadolu Meydanı ve Beşevler'de kurulan stantlarda vatandaşlara lokma ikram etti. Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Dervişoğlu, Atatürk'ü anmanın yanı sıra anlamanın da büyük önem taşıdığını vurguladı. Atatürk'ün izinde yürümeye devam edeceklerini belirten Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin her yerinde onun muazzez ruhunu incitmemek için, onun emanetine sahip çıkma iradesini sergileyeceğiz. Bugün lokma dağıtıyoruz her yerde, Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nde bir Mevlid-i Şerif okutacağız, Kur'an tilavetinde bulunacağız. Mustafa Kemal'in milletle buluşmasının engellenemeyeceğini de herkese ispat etmiş olacağız."

HACI BAYRAM-I VELÎ CAMİİ’NDE MEVLİD-İ ŞERİF

İYİ Parti tarafından Hacı Bayram-ı Velî Camii’nde, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yılı dolayısıyla Mevlid-i Şerif okutuldu. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu da bu programa katıldı. Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle andığını belirten Dervişoğlu, Atatürk'ü "20. yüzyılın en büyük lideri, büyük asker, büyük komutan, büyük devlet ve siyaset adamı" ve "son bin yılın dahisi" olarak nitelendirdi. Dervişoğlu, "Onun kaybının yıl dönümünde yüz binlerin Ankara'ya attığına şahit oluyoruz. Sabahtan itibaren herkesin yüreğinde O’nun yokluğunun acısı ve zihninde geleceğe dair beslediği umutlar var. Herkes bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranla, minnetle, rahmetle yâd edip, bağrına bastı. Büyük adam olmak böyle bir şey. O, bu büyük milletin yetiştirdiği en önemli evlatlarından biri" dedi.

"KUR’AN TİLAVETİNDE BULUNULMASI VE MEVLİD-İ ŞERİF OKUTULMASI İÇİN TEŞKİLATLARIMIZI BİLGİLENDİRDİK"

Dervişoğlu, Kocaeli Valiliği’nin 10 Kasım’da “Atatürk'e mevlit” okutma kararına bazı kesimlerden gelen tepkilere de değindi. Bu tepkileri "kayda değer olmayan meczuplar" olarak tanımlayan Dervişoğlu, "Bunlar toplumun içinde çok küçük azınlıklar. Biz her 10 Kasım'da Atamızı rahmet ve minnetle anıyoruz ama Kocaeli Valisi'nin karşılaştığı muameleden rahatsız olarak, Türkiye'nin her yerinde Atamızın ruhuna Kur’an tilavetinde bulunulması ve Mevlid-i Şerif okutulması için teşkilatlarımızı bilgilendirdik. Burada bir siyasi amaç da söz konusu değildir. Önemli olan bu memleketin en büyük evlatlarından birinin rahmetle yad edilmesiydi" şeklinde konuştu.

DİYANET'E HUTBE ÇAĞRISI

Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk'e yönelik saldırılara karşı yaptığı açıklamayı "son derece kıymetli" bulduklarını ifade etti. Dervişoğlu, bu işin siyasallaşmaması adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da Hacı Bayram Camii'ndeki mevlide davet ettiklerini ancak konum ve durumu itibarıyla icabet etmediğini belirtti. Dervişoğlu, "Cumhuriyet Bayramlarında hatta bu 10 Kasım'ın arifesinde de Cuma hutbelerinde Mustafa Kemal'in isminden bahsedilmemesi gibi bir garabet ile karşı karşıyayız" diyerek Diyanet İşleri Başkanlığı'na çağrıda bulundu. Dervişoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu tavrının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ciddiye alınıp önemsenmesi gerektiğini ve böyle günlerde Cuma hutbelerinde Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan değerin camilerimizde de ifade edilmesini buradan hassaten ifade ediyorum. Türkiye'den yüz binlerce insan geldi ve bu memleketin kurucusuna sahip çıktı. Bu demektir ki Cumhuriyetimiz sahipsiz değildir. Milletimiz, kurucusuna sıkı sıkıya sarılmış, onun ülkü ve hedeflerini gerçekleştirmek için mücadele ediyor. Hem Atatürk'ün ruhuna ve maneviyatına, hatırasına saygımızı ifade ettik hem de O’nun hedeflerine bağlılığımızı dile getirdik."