İstanbul'daki kebap zincirine fahiş fiyat denetimi: Bakanlık resmen açıkladı

İstanbul'daki kebap zincirine fahiş fiyat denetimi: Bakanlık resmen açıkladı
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı, Kadıköy-Fenerbahçe'deki bir kebapçı zincirini denetledi. Denetimde 5 ürün haksız fiyat artışı yönünden incelenirken, yanıltıcı etiket uygulamaları da tespit edildi. İşletme hakkında idari işlem uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren bir kebapçı zincirine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim, zincirin Kadıköy-Fenerbahçe'deki şubesinde yapıldı.

5 ÜRÜN HAKSIZ FİYAT ARTIŞI İÇİN İNCELENİYOR

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan'ın açıklamasına göre, 30 Aralık 2025'te İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, işletmede satılan 5 ayrı ürün haksız fiyat artışı şüphesiyle incelemeye alındı. Bu kapsamda son üç aya ait alış-satış faturaları, maliyet belgeleri ve işletmenin savunmaları toplandı.

YANILTICI ETİKET UYGULAMASI TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde ayrıca, Fiyat Etiket Yönetmeliği'ne aykırı olarak, etiketlerde yanıltıcı ve aldatıcı bilgilere rastlandı. Söz konusu aykırılıklar nedeniyle işletme hakkında idari işlem uygulandığı bildirildi.

İstanbul'da yılbaşı öncesi 'fahiş fiyat' denetimiİstanbul'da yılbaşı öncesi 'fahiş fiyat' denetimi

Gıda denetiminde ortaya çıkan skandal! 4 milyonluk ürün imha edildiGıda denetiminde ortaya çıkan skandal! 4 milyonluk ürün imha edildi

BULGULAR KURULA İLETİLDİ

Tespit edilen tüm uygunsuzlukların Haksız Fiyat Artışı Kurulu'na sevk edildiğini belirten Kaplan, fırsatçılık ve tüketiciyi mağdur eden uygulamalara asla taviz verilmeyeceğini vurguladı. Kaplan, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞI KURULU DEĞERLENDİRECEK

Kaplan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ağırlıklı olarak İstanbul Anadolu Yakası’nda birden fazla şubesi bulunan bir kebapçı zincirinin Kadıköy-Fenerbahçe’de bulunan şubesine yönelik olarak, 30.12.2025 tarihinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimizce denetim gerçekleştirilmiştir.

Denetimler sonucunda;
❌işletmede 5 ayrı ürün, Haksız Fiyat Artışı yönünden incelenmek üzere değerlendirmeye tabi tutulmuş;
✅bu doğrultuda son 3 aya ait alış–satış faturaları, maliyet belgeleri ve savunmalar alınmıştır.

Ayrıca, Fiyat Etiket Yönetmeliği’nin
✅“Etiketlerin, fiyat listelerinin ve tarifelerin yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içeremeyeceği”
hükmüne aykırılık tespit edilmesi üzerine idari işlem uygulanmıştır.

Tespit edilen uygunsuzluklar Haksız Fiyat Artışı Kurulu’na sevk edilmiştir.

Fırsatçılığa, mevzuata aykırılığa, tüketiciyi mağdur eden ve ticari etiğe uygun olmayan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmemektedir, gösterilmeyecektir.
Denetimlerimiz kararlılıkla sürmektedir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Türkiye
Son Dakika | Esenyurt'ta fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
Son Dakika | Esenyurt'ta fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
Mobilya atölyesi alev alev yandı! O anlar kamerada
Mobilya atölyesi alev alev yandı! O anlar kamerada