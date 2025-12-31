İstanbul'daki kebap zincirine fahiş fiyat denetimi: Bakanlık resmen açıkladı

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren bir kebapçı zincirine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim, zincirin Kadıköy-Fenerbahçe'deki şubesinde yapıldı.

5 ÜRÜN HAKSIZ FİYAT ARTIŞI İÇİN İNCELENİYOR

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan'ın açıklamasına göre, 30 Aralık 2025'te İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, işletmede satılan 5 ayrı ürün haksız fiyat artışı şüphesiyle incelemeye alındı. Bu kapsamda son üç aya ait alış-satış faturaları, maliyet belgeleri ve işletmenin savunmaları toplandı.

YANILTICI ETİKET UYGULAMASI TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde ayrıca, Fiyat Etiket Yönetmeliği'ne aykırı olarak, etiketlerde yanıltıcı ve aldatıcı bilgilere rastlandı. Söz konusu aykırılıklar nedeniyle işletme hakkında idari işlem uygulandığı bildirildi.

BULGULAR KURULA İLETİLDİ

Tespit edilen tüm uygunsuzlukların Haksız Fiyat Artışı Kurulu'na sevk edildiğini belirten Kaplan, fırsatçılık ve tüketiciyi mağdur eden uygulamalara asla taviz verilmeyeceğini vurguladı. Kaplan, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞI KURULU DEĞERLENDİRECEK

Kaplan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: