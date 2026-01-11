İstanbul'da seyir halindeki araç alev topuna dönüştü

İstanbul'da seyir halindeki araç alev topuna dönüştü
Yayınlanma:
İstanbul Fatih'te seyir halindeki otomobil, alev alev yandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, çevredekilerin meraklı bakışları eşliğinde yangını söndürdü.

Seyir halindeki bir otomobil, İstanbul'un Fatih ilçesinde seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınırken, otomobil demir yığınına döndü.

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL BİR ANDA YANMAYA BAŞLADI

Aksaray Mahallesi Kennedy Caddesi'nde Bakırköy istikametinde ilerleyen bir otomobil motor kısmından henüz belirlenemeyen bir sebeple duman yükselmeye başladı.

Dumanı farkeden sürücü, aracanı emniyet şeridine çekerek duruma müdahale etmek istedi.

O sırada etrafta bulunanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri trafik akışını tek şeritten kontrollü şekilde sağlarken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Okulda panik anları! Çatı alev alev yandıOkulda panik anları! Çatı alev alev yandı

ALEV TOPUNA DÖNEN ARAÇ OTOPARKA KALDIRILDI

Yangın kısa sürede söndürülürken demir yığınına dönen otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangını çevredeki sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

