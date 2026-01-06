Okulda panik anları! Çatı alev alev yandı

Yayınlanma:
Diyarbakır'da bir okulda yakılan soba yangına neden oldu. Çatıya sıçrayan alevler kontrol altına alınırken, panik olan çocuklar tahliye edildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki bir okulda yakılan soba yangına yol açtı. Okulun çatısı alevlere teslim olurken, içerideki çocuklar görevlilerce tahliye edildi.

SOBADAN ÇIKAN KIVILCIM ÇATIYA SIÇRADI

Çınar ilçesine bağlı kırsal Bozçalı Mahallesi’ndeki okulda öğle saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre, okulda yakılan sobadan çıkan kıvılcım çatıya sıçradı. Durumu fark eden görevliler öğrencileri okuldan çıkararak güvenli bölgeye aldı.

diyarbakirda-okulun-catisi-yandi-1100706-326755.jpg

Paketleme tesisinde çıkan yangında 19 yaşındaki işçi öldü!Paketleme tesisinde çıkan yangında 19 yaşındaki işçi öldü!

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

