Paketleme tesisinde çıkan yangında 19 yaşındaki işçi öldü!

Hatay’ın Erzin ilçesinde bir meyve-sebze paketleme tesisinde çıkan yangın can aldı. Hürriyet Mahallesi’nde bulunan tesiste gece saat 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede tüm alana yayıldı.

19 YAŞINDAKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken, tesis bünyesindeki konteynerlerde kalan yaklaşık 60 işçi tahliye edildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 19 yaşındaki işçi Salih Yasugey, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Yasugey’in cenazesi, otopsi işlemleri için morga gönderildi. ​​​​​​​İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Tahliye edilen diğer işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.