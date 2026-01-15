İstanbul'da 'pedofili' operasyonu: 138 adrese baskın

İstanbul'da 'pedofili' operasyonu: 138 adrese baskın
Yayınlanma:
İstanbul'da 138 adrese 'Çocuklara Ait Müstehcen Görüntü Bulundurulması' suçlamasıyla düzenlenen operasyonda 8 kişi gözatlına alındı. Operasyon ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

İstanbul genelinde 'Çocuklara Ait Müstehcen Görüntü Bulundurulması' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 138 adrese baskın düzenlendi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 8 kişinin gözaltına alındığı ve çok sayıda materyale el konulduğu belirtildi.

Başsavcılıktan operasyona ilişkin yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

  • "Cumhuriyet Başsavcılığımızca Çocuklara Ait Müstehcen Görüntü Bulundurulması suçu kapsamında yürütülen soruşturmaya ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
  • İstanbul İli genelinde yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 138 adreste 13.01.2026 – 15.01.2026 tarihleri arasında suç delillerinin elde edilmesine yönelik arama ve el koyma işlemi yapılmış olup soruşturma konusu olay ile ilgili 8 şüpheli göz altına alınmıştır.
  • Yapılan arama ve el koyma işlemi neticesinde ele geçirilen dijital materyallerin adli bilişim incelemelerine başlanmış olup firari şüpheliler ile birlikte tüm şüpheliler hakkında soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

