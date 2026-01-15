İstanbul'da 'pedofili' operasyonu: 138 adrese baskın

İstanbul'da 138 adrese 'Çocuklara Ait Müstehcen Görüntü Bulundurulması' suçlamasıyla düzenlenen operasyonda 8 kişi gözatlına alındı. Operasyon ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.