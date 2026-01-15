İzmir'de insan ticareti operasyonu: 14 kadın kurtarıldı
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti suçuna yönelik yürüttüğü titiz soruşturma kapsamında kent genelinde 12 farklı adresi mercek altına aldı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından düğmeye basan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, mağdur oldukları belirlenen yabancı uyruklu 14 kadın şebekenin elinden kurtarıldı.
YÜKSEK MİKTARDA NAKİT PARAYA EL KONULDU
Operasyon sırasında adreslerde yapılan aramalarda, suç organizasyonundan elde edildiği değerlendirilen yüksek miktarda paraya ulaşıldı. Emniyet güçleri; 1 milyon 34 bin 55 TL, 1.409 dolar ve 450 avroya el koyarak kayıt altına aldı. Kurtarılan kadınlar ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, idari süreçlerin yürütülmesi amacıyla İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
ŞÜPHELİLERİN YARISI TUTUKLANDI
İnsan ticareti şebekesi üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 şüpheli hakkında farklı adli kontrol hükümleri uygulandı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)