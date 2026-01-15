İzmir'de insan ticareti operasyonu: 14 kadın kurtarıldı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, insan ticareti yapan bir şebekeye yönelik düzenlediği operasyonla 14 yabancı uyruklu kadını kurtardı. Üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen baskınlarda, şüphelilerin suçtan elde ettiği yüklü miktarda nakit paraya da el konuldu.