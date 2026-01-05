İstanbul'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kaza, D-100 kara yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Yusuf Serhat Aksu yönetimindeki 34 PDV 261 plakalı otomobil, 29 yaşındaki Hasan Enes Yılmaz'ın kullandığı 41 AVV 452 plakalı motosikletle çarpıştı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, ağır darbe alan motosiklet sürücüsü Hasan Enes Yılmaz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Yusuf Serhat Aksu, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülerek gözaltına alındı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)