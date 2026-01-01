İstanbul'da okullar tatil edildi mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminleri doğrultusunda dün İstanbul Valiliği ve AKOM, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı uyarısı yapmıştı.

Yağış yeni yılın ilk saatlerinde Sarıyer, Beykoz, Şile, Çekmeköy, Arnavutköy ilçelerinde etkili oldu. Trafikte, ara sokaklarda zaman zaman yaşanan aksamalar ekiplerin müdahalesiyle giderildi.

ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ ARTIRDI

Kar yağışı, öğleden sonra yeniden etkisini artırdı. Kentin kuzey kesimlerindeki Sarıyer, Beykoz gibi ilçeler ile Boğaz çevresinde Üsküdar, Beşiktaş, Taksim, Çağlayan, Saraçhane gibi semtlerde bazı kesimler kısa sürede beyaza büründü.

Meteorolojik tahminlere göre, kar yağışının akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi, ancak buzlanma riskinin cuma sabahına kadar devam etmesi; hafta sonu ise sıcaklıkların 15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

İstanbul’da yeni yılın ilk gününde etkili olan kar yağışıyla birlikte gözler İstanbul Valiliği’ne çevrildi. Veliler ve öğrenciler, 2 Ocak Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

"2 Ocak Cuma günü İstanbul'da okullar tatil olacak mı" sorusuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden henüz bir açıklama gelmedi.

Öte yandan Kar yağışının yurt genelinde etkisini artırmasıyla birlikte, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen il ve ilçelerden peş peşe kar tatili haberleri gelmeye başladı.