İstanbul'da LPG'li araç patladı

Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki metrobüs durağı yakınlarında, saat 04.00 sıralarında Beylikdüzü yönüne giden LPG'li bir otomobilden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede araçtan alevler yükseldi.

Ümraniye'de 3 katlı binada yangın çıktı: Vatandaşlar tahliye edildi

ARAÇTA ART ARDA PATLAMALAR OLDU

Sürücü, otomobili güvenli bir şekilde yol kenarına park ederek uzaklaştı. Araçta art arda patlamalar meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.