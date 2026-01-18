İstanbul'da LPG'li araç patladı

Yayınlanma:
İstanbul Avcılar'da seyir halindeki LPG'li bir otomobil alev aldı ve patladı. Yangını, itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü.

Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki metrobüs durağı yakınlarında, saat 04.00 sıralarında Beylikdüzü yönüne giden LPG'li bir otomobilden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede araçtan alevler yükseldi.

Ümraniye'de 3 katlı binada yangın çıktı: Vatandaşlar tahliye edildiÜmraniye'de 3 katlı binada yangın çıktı: Vatandaşlar tahliye edildi

ARAÇTA ART ARDA PATLAMALAR OLDU

Sürücü, otomobili güvenli bir şekilde yol kenarına park ederek uzaklaştı. Araçta art arda patlamalar meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

