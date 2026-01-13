İstanbul'da IŞİD operasyonu: Terör örgütünün finansörü yakalandı

İstanbul'da IŞİD operasyonu: Terör örgütünün finansörü yakalandı
Yayınlanma:
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden A.G.'nin, terör örgütü İstanbul'da para topladığı ve Suriye'de çatışma bölgelerine gönderdiği tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi.

stanbul-isid-operasyonu.webp

IŞİD'İN FİNANSÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında, IŞİD'e yardım toplamak amacıyla fon toplayıcı pozisyonunda olduğu değerlendirilen A.G. ve 7 şüpheli gözaltına alındı.

IŞİD'li teröristler mahalleyi soyup soğana çevirmiş: Hırsızlık yaptıkları evlere Kuran koymuşlarIŞİD'li teröristler mahalleyi soyup soğana çevirmiş: Hırsızlık yaptıkları evlere Kuran koymuşlar

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespitine yönelik incelemelerde, A.G.'nin Suriye'de çatışma bölgelerinde terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren şüpheliler ve İstanbul'da bulunan örgüt yanlısı şüpheliler için "infak" adı altında para topladığı yönünde bilgiler elde edildiği ifade edildi.

Manisa merkezli 6 ilde IŞİD operasyonuManisa merkezli 6 ilde IŞİD operasyonu

Soruşturma kapsamında B.A., B.K., D.Ç., H.D., M.G., O.E., S.A. ve H.M.C.'nin, MASAK ve HTS verileri üzerinde yapılan incelemelerde terör örgütü IŞİD kapsamında daha önce adli işlem görmüş şüphelilere para transferleri ve irtibatlarının bulunduğu tespitine yer verilen açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 8 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 8 şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulduğu bildirildi.

stanbul-cumhuriyet-bassavciligi.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

