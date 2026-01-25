İstanbul’da fuhuş ve kumar operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul’da fuhuş ve kumar operasyonu: 4 gözaltı
Yayınlanma:
İstanbul'da masaj salonları ve kumar işletmelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda fuhuş ve kumar suçlarına karıştığı tespit edilen çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 178 kişiye toplam 2 milyon 65 bin liranın üzerinde para cezası kesildi, 4 kişi ise gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, şehir genelinde masaj salonları ve kumar faaliyetlerine yönelik geniş kapsamlı bir denetim operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 11 iş yeri yakın mercek altına alındı.

MASAJ SALONLARINDA FUHUŞ DENETİMİ

Masaj salonlarına yönelik denetimlerde 20 iş yeri kontrol edildi. Bakırköy'de faaliyet gösteren iki ayrı salonda fuhuş yapıldığı tespit edildi. 'Fuhuşa aracılık ve yer temin ettiği' belirlenen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, fuhuş yaptırılan 7 kadın ilgili birimlere teslim edildi. Mühürleri kaldırılan 2 iş yeri yeniden mühürlendi, sigortasız çalıştırılan 32 kişi hakkında da idari işlem uygulandı.

KUMAR DENETİMİNDE PARA CEZASI YAĞDI

Aynı gün gerçekleştirilen kumar denetiminde ise 368 iş yeri kontrol edildi ve 5 bin 215 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı. Kumar oynadığı belirlenen 178 kişiye toplam 2 milyon 65 bin 512 lira idari para cezası kesilirken, 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı' tespit edilen 35 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonda 90 bin 120 lira ve 100 dolar nakit para, 3 ruhsatsız tabanca, 293 fişek, uyuşturucu madde ve çok sayıda kumar materyali ele geçirildi.

Kaynak:DHA

