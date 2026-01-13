Lüks otellere eskort servisi! İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon: 18 adrese şafak baskını!

İstanbul'da eskort siteleri üzerinden organize şekilde fuhuş yaptıran bir şebekeye yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Üç ay süren takibin ardından düzenlenen baskınlarda, şebekenin Türk ve yabancı uyruklu kadınları ev ve otellere yönlendirerek haksız kazanç sağladığı ortaya çıkarıldı.

Ahlak Büro Amirliği ile Teknik Takip İzleme Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbarlar üzerine düğmeye bastı. 3 ay boyunca şüphelileri adım adım izleyen emniyet güçleri, şebekenin çalışma yöntemini ve üyelerini tek tek deşifre etti. Teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından operasyon için hazırlıklar tamamlandı.

11 İLÇE VE 18 ADRESE ŞAFAK BASKINI

6 Ocak Salı günü saat 07.30’da İstanbul’un 10 ilçesi (Kartal, Pendik, Zeytinburnu, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe, Bağcılar) ve Kocaeli’nin Darıca ilçesinde belirlenen 18 farklı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Habertürk'te yer alan habere göre, operasyon sonucunda suça karıştığı tespit edilen 12 şüpheli yakalanırken, zorla çalıştırıldığı belirlenen 5’i Türk, 2’si yabancı uyruklu toplam 7 kadın kurtarılarak koruma altına alındı.

DİJİTAL MATERYALLER VE SUÇ GELİRLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, fuhuş trafiğinin yönetildiği değerlendirilen 14 adet cep telefonu, 14 adet SIM kart ve 1 adet dizüstü bilgisayarın yanı sıra suçtan elde edildiği düşünülen 14 bin Türk Lirası ele geçirildi. Ele geçirilen tüm materyaller soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

ŞEBEKE ÜYELERİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen 12 şüpheliden 11'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonla kurtarılan yabancı uyruklu iki kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, şebekenin çökertilmesiyle bölgedeki fuhuş faaliyetlerine büyük bir darbe indirilmiş oldu.

