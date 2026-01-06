İstanbul'da binlerce litre kaçak alkol ele geçirildi

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 bin 700 litre kaçak alkol ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, insan sağlığını tehdit eden kaçak alkolle ilgili çalışma yütürüldü.

Çalışma kapsamında Büyükçekmece ilçesine bağlı Dizdariye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak alkol olduğu tespit edildi.

2 BİN 700 LİTRE KAÇAK ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu adres ve çevresine operasyon düzenlendi. Adres ve çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, operasyon kapsamında bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda 5 litrelik plastik şişeler içerisinde toplamda 2 bin 700 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Halk sağlığıyla oynayacaklardı: Yüzlerce sentetik ilaç ve kaçak alkol ele geçirildiHalk sağlığıyla oynayacaklardı: Yüzlerce sentetik ilaç ve kaçak alkol ele geçirildi

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

