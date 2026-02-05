İstanbul’da milyonları etkileyecek dev elektrik kesintisi!

Yayınlanma:
İstanbul’un birçok ilçesinde 5 Şubat Perşembe günü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrikler kesilecek. Çoğu bölgede kesinti 09.00 – 17.00 saatleri arasında olacak, bazı ilçelerde ise 14.00 – 19.00 veya 18.00 – 23.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

İstanbul’da 5 Şubat Perşembe günü planlı elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından duyuruldu. Kesintiler, bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HANGİ SAATLERDE OLACAK?

Planlamaya göre Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri ve Şişli ilçelerinde elektrikler genellikle 09.00 – 17.00 saatleri arasında kesilecek.

Bazı ilçelerde kesintiler 14.00 – 19.00 saatleri arasında uygulanacak, bazı bölgelerde ise elektrikler 18.00 – 23.00 saatleri arasında verilemeyecek.

İzmir’de bugün su kesintisi olacak mı?İzmir’de bugün su kesintisi olacak mı?

ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARINA İNTERNET VE TELEFONLA ULAŞILABİLECEK

Milyonlarca kişiyi etkileyecek elektrik kesintileriyle ilgili detaylar hem internet üzerinden hem de telefonla öğrenilebilecek.

İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki kesintilerle ilgili bilgiler www.bedas.com.tr adresinden, Anadolu Yakası’ndaki kesintiler ise www.ayedas.com.tr adresinden sorgulanabilecek. Ayrıca vatandaşlar, kent genelindeki tüm planlı kesintilere ilişkin bilgilere 186 numaralı telefondan da ulaşabilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

