İstanbul’da 21 ilçe karanlığa gömülecek!
Yayınlanma:
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 2 Şubat 2026 Pazartesi günü İstanbul’un Avrupa Yakası’nda bulunan 21 ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.

2 Şubat Pazartesi günü, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’den (BEDAŞ), konuya ilişkin yapılan açıklamada, çalışmalar nedeniyle yarın sabah erken saatlerden itibaren Zeytinburnu, Şişli, Sultangazi, Sarıyer ve Fatih başta olmak üzere birçok ilçede elektrik kesintileri meydana geleceği aktarıldı.

elektrik-kesintisi.webp

BAZI BÖLGELERDE 7 İLA 9 SAAT SÜRECEK!

Bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin 7 ila 9 saat sürmesi beklenirken, iki ilçedeki belirli mahallelerde elektriklerin gece yarısından sonra kesileceği ve sabah saatlerine kadar verilemeyeceği ifade edildi.

Çalışmaların yapılacağı bölgelerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önceden tedbir almaları önerildi.

elektrik2.jpg

Planlı kesintilerden etkilenecek ilçeler şu şekilde açıklandı:

Küçükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Sarıyer, Arnavutköy, Bayrampaşa, Bahçelievler, Büyükçekmece, Zeytinburnu, Şişli, Esenler, Beyoğlu, Sultangazi, Esenyurt, Fatih, Beylikdüzü, Bağcılar, Kağıthane, Avcılar, Başakşehir ve Güngören.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
