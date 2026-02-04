İstanbul için yağmur alarmı: AKOM saat verdi

İstanbul'da hafta ortasında hava durumu senaryosu değişiyor. AKOM'un paylaştığı son verilere göre, megakentte sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarak bahar değerlerine yaklaşacak. Ancak sıcaklıktaki bu artışa yağışlı bir sistem eşlik edecek. Kurum, vatandaşları ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

AKOM'DAN 'DİKKAT' NOTU: SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

AKOM tarafından paylaşılan grafikte "DİKKAT" başlığıyla yer alan uyarıda, hafta boyunca havada parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı belirtildi.

Sıcaklıkların bugünden itibaren kademe kademe artarak yeniden 15°C civarına yükseleceğinin öngörüldüğü raporda, yağış için şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle akşam ve sabah erken saatlerde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor."

RÜZGAR VE NEM DURUMU

4 Şubat Çarşamba (bugün) itibarıyla İstanbul'da nem oranının yüzde 55 ile 80 arasında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise 'Gündoğusu' yönünden hafifçe, saatte 2 ila 12 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 10 derece olarak ölçüldü.

İSTANBUL İÇİN GÜN GÜN HAVA DURUMU RAPORU

AKOM'un verilerine göre 5-10 Şubat tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporu ise şöyle şekillendi:

5 Şubat Perşembe: Hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gün içinde en yüksek sıcaklık 13 derece, en düşük sıcaklık ise 7 derece olacak. Akşam saatlerinde yağmur bekleniyor.

6 Şubat Cuma: Haftanın en sıcak günü olması bekleniyor. Sıcaklıkların 15 dereceye kadar çıkacağı günde, en düşük sıcaklık 8 derece olarak ölçülecek. Perşembe günü olduğu gibi Cuma günü de hava parçalı çok bulutlu olacak ve akşam saatlerinde yağmurlu bir hava hakim olacak.

7 Şubat Cumartesi: Hafta sonunun ilk gününde yağışlar günün ilk saatlerinde etkili olacak. Havanın çok bulutlu ve sabah yağmurlu olması bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ile 14 derece arasında seyredecek.

8 Şubat Pazar: Pazar günü sıcaklıklarda hafif bir düşüş gözlemlenecek. Çok bulutlu havanın hakim olacağı İstanbul'da hafif yağmur geçişleri görülecek. Metrekareye 2-5 kg yağış düşmesi bekleniyor. Sıcaklık en yüksek 13 derece olacak.

9 Şubat Pazartesi: Yeni haftaya girerken sıcaklıklarda sert bir düşüş yaşanacak. Termometrelerin gündüz en yüksek 9 dereceyi, gece ise 4 dereceyi göstermesi bekleniyor. Hava çok bulutlu ve hafif yağmurlu (2-5 kg) geçecek.

10 Şubat Salı: Soğuk hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıkların 3 dereceye kadar düşeceği Salı günü, en yüksek sıcaklık sadece 7 derece olacak. Parçalı ve çok bulutlu havaya yerel yağmur geçişleri eşlik edecek.