İsmail Saymaz trafik kazası geçirdi! Başına gelenleri canlı yayında anlattı

Yayınlanma:
Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle trafik kazası geçirdiğini anlattı. Saymaz, "Günün ilk kazasını yapmış olabilirim" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün (18 Ocak) yayımladığı uyarıların ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı gece boyunca etkili oldu. Kentin birçok bölgesi beyaz örtüyle kaplandı.

SAYMAZ: GÜNÜN İLK KAZASINI YAPMIŞ OLABİLİRİM

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, yoğun kar yağışının yol açtığı tehlikeye dikkat çekerek Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında trafik kazası geçirdiğini anlattı.

Halk TV'ye gelirken geçirdiği kazayı Saymaz, şu sözlerle dile getirdi:

  • “Vatandaşlar dikkat etsinler bu arada. Ben de iş yerine girerken karda kaydım ve öndeki arabaya çarptım. Hafif çarptık da yani o araba da zarar gördü. Benimki de zarar gördü. Vatandaşlar dikkat etsinler çünkü kayıyor. Yani giderek yollar daha güvensiz hale geliyor.”

Meteoroloji İstanbul'da karın yağmura döneceği saati açıkladıMeteoroloji İstanbul'da karın yağmura döneceği saati açıkladı

Saymaz, vatandaşlara mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu:

  • “Herkes mümkünse insanlar mümkünse dışarıya çıkmasınlar. Zaruri ihtiyaç olmadıkça evlerinden ayrılmasınlar. Çıkacaklarsa da önlemlerini alsınlar. Ben çünkü hani böyle çok düşük bir hızla seyrederken kaydım ve öndeki arabaya çarptım. Bu uyarı yapmış olayım. İyi yaptın.”

Yoğun kar nedeniyle işe gitmekte zorlandığını da aktaran Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

  • “Günün ilk kazasını yapmış olabilirim hatta yani öyle. Kanala girmekte zorlandım kardan. Çok kar yağışı var. İstanbul'un birçok yerinde yoğun kar yağışı var ve yollar buz tutmaya başladı, kar tutmaya başladı. Neyse ki trafik az. Allah’tan az ama çıkanlar da dikkat etsinler.”

AKŞAMA KADAR KAR DEVAM EDECEK

Üsküdar ve Çamlıca Tepesi başta olmak üzere, Taksim Meydanı ve Fatih Vatan Caddesi gibi merkezi yerlerde lapa lapa yağan kar etkisini gösterdi. Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, şemsiyeleriyle kar altında yürümekte zorlandı.

Meteoroloji’nin son tahminine göre kar yağışı akşam saatlerine kadar devam edecek. Saat 18.00’den itibaren yağışın yerini yağmura bırakması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyrediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
Türkiye
İki polisin 'eski eş' kavgası sokağı kana buladı
İki polisin 'eski eş' kavgası sokağı kana buladı
Yasa dışı bahiste 259 kişi yakalandı
Yasa dışı bahiste 259 kişi yakalandı
Mahkeme milyarlık miras oyununu bozdu! Erkeğe çok kız kardeşe yok
Mahkeme milyarlık miras oyununu bozdu! Erkeğe çok kız kardeşe yok