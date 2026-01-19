İsmail Saymaz trafik kazası geçirdi! Başına gelenleri canlı yayında anlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün (18 Ocak) yayımladığı uyarıların ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı gece boyunca etkili oldu. Kentin birçok bölgesi beyaz örtüyle kaplandı.

SAYMAZ: GÜNÜN İLK KAZASINI YAPMIŞ OLABİLİRİM

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, yoğun kar yağışının yol açtığı tehlikeye dikkat çekerek Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında trafik kazası geçirdiğini anlattı.

Halk TV'ye gelirken geçirdiği kazayı Saymaz, şu sözlerle dile getirdi:

“Vatandaşlar dikkat etsinler bu arada. Ben de iş yerine girerken karda kaydım ve öndeki arabaya çarptım. Hafif çarptık da yani o araba da zarar gördü. Benimki de zarar gördü. Vatandaşlar dikkat etsinler çünkü kayıyor. Yani giderek yollar daha güvensiz hale geliyor.”

Meteoroloji İstanbul'da karın yağmura döneceği saati açıkladı

Saymaz, vatandaşlara mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu:

“Herkes mümkünse insanlar mümkünse dışarıya çıkmasınlar. Zaruri ihtiyaç olmadıkça evlerinden ayrılmasınlar. Çıkacaklarsa da önlemlerini alsınlar. Ben çünkü hani böyle çok düşük bir hızla seyrederken kaydım ve öndeki arabaya çarptım. Bu uyarı yapmış olayım. İyi yaptın.”

Yoğun kar nedeniyle işe gitmekte zorlandığını da aktaran Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

“Günün ilk kazasını yapmış olabilirim hatta yani öyle. Kanala girmekte zorlandım kardan. Çok kar yağışı var. İstanbul'un birçok yerinde yoğun kar yağışı var ve yollar buz tutmaya başladı, kar tutmaya başladı. Neyse ki trafik az. Allah’tan az ama çıkanlar da dikkat etsinler.”

AKŞAMA KADAR KAR DEVAM EDECEK

Üsküdar ve Çamlıca Tepesi başta olmak üzere, Taksim Meydanı ve Fatih Vatan Caddesi gibi merkezi yerlerde lapa lapa yağan kar etkisini gösterdi. Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, şemsiyeleriyle kar altında yürümekte zorlandı.

Meteoroloji’nin son tahminine göre kar yağışı akşam saatlerine kadar devam edecek. Saat 18.00’den itibaren yağışın yerini yağmura bırakması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyrediyor.