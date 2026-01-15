Irak seferleri durduruldu mu? THY'den açıklama
Türk Hava Yolları (THY), Irak'ın Süleymaniye ve Erbil seferberlerinin durdurulduğuna ilişkin iddialara yanıt verdi.
Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye ve Erbil kentlerine Türk Hava Yolları (THY), seferlerinin durdurulduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
THY'DEN ERBİL VE SÜLEYMANİYE AÇIKLAMASI
THY'den yapılan açıklamada, İran hava sahasının kapalı olduğu dönemde Bağdat seferlerinin ertelendiği belirtilirken Süleymaniye ve Erbil için böyle bir düzenlemenin olmadığı ifade edildi.
Açıklamada şunlara yer verildi:
- "Bazı sosyal medya ve internet haber mecralarında Erbil uçuşlarımızın süresiz olarak durdurulduğuna dair gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yer almaktadır. İran hava sahasının kapalı olduğu zaman diliminde, Bağdat seferlerimiz operasyonel zorunluluklar doğrultusunda gündüz saatlerine kaydırılmış; Erbil ve Süleymaniye seferlerimiz ise tarifeye uygun şekilde gerçekleştirilmeye devam etmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
