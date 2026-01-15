Irak seferleri durduruldu mu? THY'den açıklama

Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye ve Erbil kentlerine Türk Hava Yolları (THY), seferlerinin durdurulduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

THY'DEN ERBİL VE SÜLEYMANİYE AÇIKLAMASI

THY'den yapılan açıklamada, İran hava sahasının kapalı olduğu dönemde Bağdat seferlerinin ertelendiği belirtilirken Süleymaniye ve Erbil için böyle bir düzenlemenin olmadığı ifade edildi.

Açıklamada şunlara yer verildi: