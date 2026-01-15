Irak seferleri durduruldu mu? THY'den açıklama

Irak seferleri durduruldu mu? THY'den açıklama
Yayınlanma:
Türk Hava Yolları (THY), Irak'ın Süleymaniye ve Erbil seferberlerinin durdurulduğuna ilişkin iddialara yanıt verdi.

Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye ve Erbil kentlerine Türk Hava Yolları (THY), seferlerinin durdurulduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

THY'den ucuz bilet kampanyası: 1049 TL'den başlıyor!THY'den ucuz bilet kampanyası: 1049 TL'den başlıyor!

THY'DEN ERBİL VE SÜLEYMANİYE AÇIKLAMASI

THY'den yapılan açıklamada, İran hava sahasının kapalı olduğu dönemde Bağdat seferlerinin ertelendiği belirtilirken Süleymaniye ve Erbil için böyle bir düzenlemenin olmadığı ifade edildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

  • "Bazı sosyal medya ve internet haber mecralarında Erbil uçuşlarımızın süresiz olarak durdurulduğuna dair gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yer almaktadır. İran hava sahasının kapalı olduğu zaman diliminde, Bağdat seferlerimiz operasyonel zorunluluklar doğrultusunda gündüz saatlerine kaydırılmış; Erbil ve Süleymaniye seferlerimiz ise tarifeye uygun şekilde gerçekleştirilmeye devam etmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak:DHA

İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Türkiye
Mardin'de gece yarısı saldırı! 4 iş yeri otomatik silahlarla tarandı
Mardin'de gece yarısı saldırı! 4 iş yeri otomatik silahlarla tarandı
Bir hükümlünün saldırısında 2 infaz koruma memuru yaralandı
Bir hükümlünün saldırısında 2 infaz koruma memuru yaralandı
İstinat duvarı okul bahçesine çöktü: O anlar kamerada
İstinat duvarı okul bahçesine çöktü: O anlar kamerada