THY'den ucuz bilet kampanyası: 1049 TL'den başlıyor!

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, bugün ve yarın satın alınacak biletlerle 3 Şubat-16 Mart tarihleri arasında 1049 liradan başlayan fiyatlarla yurt içi tek yön seyahat edilebilecek.

101 bin 605 koltukla sınırlı kampanya kapsamındaki avantajlı biletler, THY'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

Tüm güzellikleriyle uçtan uca Türkiye! ✈️Yurt içi biletlerinizi 5-6 Ocak’ta alın, 3 Şubat-16 Mart 2026 tarihlerinde 1049 TL’den başlayan fiyatlarla uçun.



???? https://t.co/MIqu1Qnxdv#TürkHavaYolları pic.twitter.com/SdoeZ844tf — Türk Hava Yolları (@TK_TR) January 5, 2026

TÜRK HAVA YOLLARI HAKKINDA

Türk Hava Yolları, Türkiye'nin ulusal, bayrak taşıyıcı hava yolu şirketidir. Merkezi İstanbul'da bulunan şirketin uçuş ağı Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu, Kuzey Afrika, Orta Afrika, Güney Afrika, Okyanusya, Kuzey ve Güney Amerika'ya kadar uzanıyor.

Amerikalı havacılık derecelendirme kurumu AviRate tarafından 2018 yılında verilen 5 yıldızlı küresel hava yolu ödülünü günümüze kadar taşımakta.