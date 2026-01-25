İntihar iddiasının arkasından cinayet çıktı! 18 yaşındaki genç kız ölüme böyle sürüklenmiş

İzmir’in Bornova ilçesinde, 18 Aralık 2025 tarihinde 18 yaşındaki D.G.’nin kendini asarak yaşamına son verdiğine ilişkin ihbarın ardından başlatılan soruşturmada, genç kadının intihar etmediği cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Son dakika | Çöp konteynerinde ceset bulunmuştu: Şüpheliler yurt dışına kaçarken yakalandı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde, cesedin duruş pozisyonu ile ipin ve bağlantı noktalarının konumunda şüpheli unsurlar tespit etti. Daha sonra, D.G.’nin erkek arkadaşı M.B. (26) ile yapılan detaylı mülakatlarda çelişkili beyanların fark edilmesi üzerine dosya, Cinayet Büro Amirliği’ne devredildi.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ, İNTİHAR DEDİ!

Cinayet Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği tarafından yürütülen ortak çalışmada, M.B.’nin kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sırasında D.G.’yi boğarak öldürdüğü ve daha sonra olaya intihar süsü vermeye çalıştığı tespit edildi.

Pusu kurup bekledi: Gözde'yi sokak ortasında katletti!

Olay yerinde bulunan ve D.G.’ye ait olduğu değerlendirilen intihar notu üzerinde yapılan kriminal incelemede ise, nottaki yazı örneklerinin şüpheli M.B.’den alınan yazı örnekleriyle birebir eşleştiği belirlendi. Toplanan deliller Savcılığa sunuldu.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ!

Şüpheli M.B, 20 Aralık 2025 tarihinde sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.B., tutuklanmasından iki gün sonra, 22 Aralık 2025 tarihinde cezaevinde intihar ederek yaşamına son verdi.