İntihar iddiasının arkasından cinayet çıktı! 18 yaşındaki genç kız ölüme böyle sürüklenmiş

Yayınlanma:
İzmir’in Bornova ilçesinde, 18 yaşındaki D.G.’nin kendisini asarak hayatına son verdiğine ilişkin ihbarın ardından başlatılan soruşturmada, olayın intihar değil, cinayet olduğu açığa çıktı. D.G.’nin, erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

İzmir’in Bornova ilçesinde, 18 Aralık 2025 tarihinde 18 yaşındaki D.G.’nin kendini asarak yaşamına son verdiğine ilişkin ihbarın ardından başlatılan soruşturmada, genç kadının intihar etmediği cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Son dakika | Çöp konteynerinde ceset bulunmuştu: Şüpheliler yurt dışına kaçarken yakalandıSon dakika | Çöp konteynerinde ceset bulunmuştu: Şüpheliler yurt dışına kaçarken yakalandı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde, cesedin duruş pozisyonu ile ipin ve bağlantı noktalarının konumunda şüpheli unsurlar tespit etti. Daha sonra, D.G.’nin erkek arkadaşı M.B. (26) ile yapılan detaylı mülakatlarda çelişkili beyanların fark edilmesi üzerine dosya, Cinayet Büro Amirliği’ne devredildi.

whatsapp-image-2026-01-25-at-12-44-20.jpeg

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ, İNTİHAR DEDİ!

Cinayet Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği tarafından yürütülen ortak çalışmada, M.B.’nin kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sırasında D.G.’yi boğarak öldürdüğü ve daha sonra olaya intihar süsü vermeye çalıştığı tespit edildi.

Pusu kurup bekledi: Gözde'yi sokak ortasında katletti!Pusu kurup bekledi: Gözde'yi sokak ortasında katletti!

Olay yerinde bulunan ve D.G.’ye ait olduğu değerlendirilen intihar notu üzerinde yapılan kriminal incelemede ise, nottaki yazı örneklerinin şüpheli M.B.’den alınan yazı örnekleriyle birebir eşleştiği belirlendi. Toplanan deliller Savcılığa sunuldu.

whatsapp-image-2026-01-25-at-12-44-39.jpeg

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ!

Şüpheli M.B, 20 Aralık 2025 tarihinde sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.B., tutuklanmasından iki gün sonra, 22 Aralık 2025 tarihinde cezaevinde intihar ederek yaşamına son verdi.

Kaynak:ANKA

Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Türkiye
Hakan Fidan Nijeryalı mevkidaşı ile bir araya gelecek
Hakan Fidan Nijeryalı mevkidaşı ile bir araya gelecek
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Alkollü sürücü polisten kaçamadı! Kaza yapınca yakalandı
Alkollü sürücü polisten kaçamadı! Kaza yapınca yakalandı