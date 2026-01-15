İngiltere'de börekçi açan Halit Ergenç iktidar medyasının hedefi oldu

Türkiye'de derinleşen ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve hukuka güvenin azalması, yerli sermayenin ve vatandaşın birikimlerinin hızla yurt dışına kaçmasına neden oluyor. Ancak iktidar medyası, bu kaçışın temelindeki yönetimsel başarısızlıkları sorgulamak yerine, yurt dışında şube açan sanatçıları hedef tahtasına oturtmayı seçti. Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü köşesinde "Türkiye'de kazan Londra'da börekçi aç!" başlığıyla kaleme aldığı yazısında, ünlü oyuncu Halit Ergenç’in İngiltere’deki ticari girişimini eleştiri oklarının hedefine yerleştirdi.

"SERMAYE" ELEŞTİRİSİ

Tezel, 'Türkiye'de kazanıp yurt dışında yatırım yapan ünlü isimlerin' sayısının hızla arttığını belirterek bu duruma Halit Ergenç’i örnek gösterdi. Yazıda yer alan bilgilere göre; ünlü oyuncu Halit Ergenç ile iş insanı İzzet Hızlı'nın yatırımcıları arasında bulunduğu Levent Börek, Londra'da 2. şubesini açmış durumda. Hatta 2026 yılında şube sayısının dörde çıkarılmasının planlandığı belirtiliyor.

Yurt dışında yaşayan oyuncuların sayısının arttığına dikkat çeken Tezel, bu isimlerin proje oldukça Türkiye'ye geldiklerini, ancak kazandıkları parayla Avrupa'da yatırım yaptıklarını vurguladı.

SERMAYE KAÇIŞININ İTİRAFI: GAYRİMENKUL YATIRIMI 12 KAT ARTTI!

Yazıda, Türkiye ekonomisindeki kötü gidişatın ve güvensizlik ortamının sermayeyi nasıl kaçırdığına dair çarpıcı veriler de yer aldı. Sadece oyuncuların değil, büyük şirketlerden orta seviye zenginlere kadar sermayesi olan herkesin yurt dışına yatırım yapmaya çalıştığı belirtildi.

Ev yatırımını bile yurt dışına yapanların sayısının arttığını itiraf eden Tezel, şu çarpıcı istatistiği paylaştı: "Türklerin yurt dışındaki gayrimenkul yatırımları beş yılda 12 kat artarak Kasım 2025 itibarıyla 2,6 milyar doları aşarak tarihi bir zirveye ulaştı."

"KİRACI KRİZİ VE VİZE ENGELİ"

İktidar medyasının yazarı, sermaye göçünün nedenlerini sıralarken aslında Türkiye'de vatandaşın yaşadığı çaresizliği de gözler önüne serdi. Yurt dışında ev almada oturum kazanma motivasyonunun yanı sıra, Türkiye'deki hukuk sistemindeki tıkanıklıklara işaret eden Tezel, "Yurtdışında ev almanın bir nedeni de bazı kötü niyetli kiracıların evlere çökmesi!" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da alınan evin Türkiye'deki kadar değer kazanmadığını savunan yazar, buna rağmen konut sahiplerinin "Kiracıyla mı uğraşacağım, evini satıp yurtdışında ev alır bari oturum hakkı kazanırım" düşüncesiyle hareket ettiğini belirtti. Yazıda ayrıca, hükümetin bir türlü çözemediği Schengen vizesi krizinin de sermaye kaçışına neden olduğu, "Schengen vizesinde Türklere yaşatılan zorluklar bile yurtdışına sermaye kaçışına neden oluyor" sözleriyle kabul edildi.

"TURİZMDEKİ PAHALILIK YUNAN ESNAFINI ZENGİN ETTİ"

Türkiye'deki hayat pahalılığının turizmi vurduğunu da gizleyemeyen Tezel, yeme içme sektöründeki fahiş fiyat artışı ve kalitesizliğin turizm gelirini yurt dışına kaçırdığını yazdı. "Yunan Adaları'ndaki esnafı zengin ettik!" diyen yazar, Türkiye'deki evini satıp Yunanistan, İspanya ve İtalya'nın turistik yerlerinde ev alıp dönemlik kiraya veren, yazın da o evlerde tatilini geçirenlerin bile olduğunu aktardı.

KANUNİ GÖNDERMESİ VE "TÜRK BURJUVASI" ÇIKIŞI

Yazısının devamında Halit Ergenç’e yönelik eleştirilerini sürdüren Tezel, oyuncunun 'Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Kanuni Sultan Süleyman karakterine atıfta bulunarak, "Kanuni Sultan Süleyman'ın da hedefi hep Avrupa'ydı! Dizide Viyana surlarını geçemeyen Ergenç, Londra'da mantıklı bir girişimde bulunmuş. Viyana'da da börekçi açarsa ironik olur!" yorumunu yaptı.