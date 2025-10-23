İmralı Heyeti Erdoğan görüşmesinden önce Demirtaş'ın mesajını açıkladı

İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Edirne ve Kandıra'da cezaevi ziyaretlerinde bulundu.

Ziyaretler kapsamında tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, eski HDP'li siyasetçiler Selçuk Mızraklı ve Semra Güzel'le görüşen heyet, yaptığı yazılı açıklama ile Demirtaş ve Yüksekdağ'ın mesajını paylaştı.

"DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ'IN SÜRECE DESTEĞİ TAM"

DEM Parti'nin X hesabından yapılan açıklamada, Demirtaş ve Yüksekdağ'ın sürece desteğinin tam olduğunu vurgulanırken, sürecin başarıya ulaşması, barışın ve demokrasinin tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade edildi.

"ARKADAŞLARIMIZIN ÖZGÜR ŞARTLARDA KATILMASI ACİL TALEBİMİZDİR"

Ayrıca açıklamada tutuklu olan eski HDP'li siyasetçiler tahliye talebinde bulunularak, "Suçsuzlukları hukuken de sabit olan arkadaşlarımızın hala cezaevinde tutulması hiçbir gerekçeyle açıklanamaz, hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu açık adaletsizliğin bir an önce ortadan kaldırılması, arkadaşlarımızın barış ve demokrasi yürüyüşüne özgür şartlarda katılması acil talebimiz ve beklentimizdir" ifadelerine yer verildi.

DEM Parti, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Edirne ve Kandıra'da cezaevi ziyaretlerinde bulunarak arkadaşlarımız Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Selçuk Mızraklı ve Semra Güzel'le görüştük. Hepsinin moralleri yüksek, sağlık durumları iyi.

Görüşmelerde esas olarak barış sürecine dair bilgi paylaşımı ve fikir alışverişinde bulun- duk. Sevgili Selahattin Demirtaş, sürece desteğinin tam olduğunu vurguladıktan sonra, sürecin başarıya ulaşması, barışın ve demokrasinin tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Sevgili Figen Yüksekdağ da barışın ve demokratik toplumun inşası konusunda umudunu koruduğunu, bu yolda desteğinin ve katkısının güçlü bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Suçsuzlukları hukuken de sabit olan arkadaşlarımızın hala cezaevinde tutulması hiçbir gerekçeyle açıklanamaz, hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu açık adaletsizliğin bir an önce ortadan kaldırılması, arkadaşlarımızın barış ve demokrasi yürüyüşüne özgür şartlarda katılması acil talebimiz ve beklentimizdir.

Son derece verimli geçen görüşmelerde arkadaşlarımız, yüreği özgürlük, barış ve demokrasi için atan herkese en içten selam ve sevgilerini iletti."

