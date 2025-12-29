İmamoğlu'ndan şehit düşen 3 polis için başsağlığı mesajı

Yalova'nın Elmalık köyünde düzenlenen IŞİD operasyonu sırasında teröristlerin ateş açması sonucu yaklaşık 7 saat süren çatışma çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çatışmada 3 polisin şehit olduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya, 8 polis memuru ve 1 bekçinin yaralandığını bildirdi. Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 6 terörist ise etkisiz hale getirildi.

İMAMOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, çatışmada şehit düşen polisler için başsağlığı mesajı paylaştı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalova’da DEAŞ teröristleri ile girdikleri çatışmada şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.