İmamoğlu’ndan Gazze mesajı: Filistinlilerin kaderi tek bir liderin insafına bırakılamaz
İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Gazze'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Yıllardır 'Dünya beşten büyüktür' diyerek uluslararası sistemde adalet çağrısı yapanların, bugün Filistinlilerin kaderini tek bir liderin insafına bırakması ciddi bir çelişkidir." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, Filistinlilerin kaderinin tek bir kişinin insafına bırakıldığını söyleyerek buna tepki gösterdi.

İmamoğlu, Türkiye'yi de başkalarının hazırladığı plan ve belgelere imza atmakla eleştirirken; Filistin halkının meşru temsilini savunan bir tutum sergilemeleri gerektiğini söyledi.

"FİLİSTİNLİLERİN KADERİNİ TEK BİR LİDERİN İNSAFINA BIRAKILIYOR"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanmasına ve sivillerin korunmasına yönelik her samimi çabayı destekledik ve desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu yönde en önemli ilkemiz Filistin Yönetimi’nin Gazze’nin geleceğinde merkezi bir rol oynamasıdır. Gazze’nin geleceğinin ve yeniden yapılandırılmasının Filistinlilerin kendi belirledikleri meşru temsilcilerinin yer almadığı, hukuki zemini ve siyasi ufku belirsiz bir süreç üzerinden şekillendirilmesi mümkün değildir.

Yıllardır 'Dünya beşten büyüktür' diyerek uluslararası sistemde adalet çağrısı yapanların, bugün Filistinlilerin kaderini tek bir liderin insafına bırakması ciddi bir çelişkidir. Türkiye, sadece başkalarının hazırladığı plan ve belgelere imza atan değil; adaleti, hukuku ve Filistin halkının meşru temsilini savunan bir tutum sergilemelidir. Filistin’de barış, adil, kapsayıcı ve hakkaniyet ilkeleri temelinde kalıcı olabilir."

