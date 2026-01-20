İmamoğlu'ndan bayrak provokasyonuna tepki

İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Kamışlı'da Türk Bayrağına yönelik provokasyona tepki gösterdi. İmamoğlu, "Milletimizin birliğine, dirliğine karşı yapılan bu provokatif eylemi kınıyorum" dedi.