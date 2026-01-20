İmamoğlu'ndan bayrak provokasyonuna tepki
İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bugün DEM Parti'nin Mardin'in Nusaybin ilçesindeki toplantısının ardından yaşanan olaylarda, Kamışlı Sınır Kapısı'nda terör örgütü YPG yandaşları oldukları belirtilen şahıslar tarafından Türk Bayrağı'na yönelik gerçekleştirilen provokasyona tepki gösterdi.
Özgür Özel'den Türk bayrağına provokasyona tepki
Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "Milletimizin birliğine, dirliğine karşı yapılan bu provokatif eylemi kınıyorum" ifadelerini kullandı.
"BU PROVOKATİF EYLEMİ KINIYORUM"
İmamoğlu, paylaşımının tamamında şu ifadeleri kullandı:
"Bu milletin bayrak sevgisi başka milletlere benzemez. Bayrağımız, bu toprakların ortak değeridir.
Milletimizin birliğine, dirliğine karşı yapılan bu provokatif eylemi kınıyorum.
Şanlı bayrağımız, ilelebet dalgalanacaktır."
NE OLMUŞTU?
Dem Parti, Suriye'deki olayları gerekçe göstererek bugünkü Grup Toplantısını TBMM yerine, Mardin’in Nusaybin ilçesiyle Suriye’nin Kamışlı kenti arasındaki sınır hattında yapma kararı almıştı.
DEM Parti'nin toplantısında yaşanan olaylarda, terör örgütü YPG yandaşı oldukları belirtilen bir grup, Kamışlı Sınır Kapısı'nda Türk Bayrağına yönelik provokatif eylemde bulundu.